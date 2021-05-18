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Как работает система «Железный купол» в Израиле

Эффективность израильской противоракетной системы "Железный купол" составляет до 90%

сегодня, 13:55
Автор:

Кириєнко Анна

Мобильная всепогодная система "Железный купол" — одна из самых интересных разработок противовоздушной обороны. Противоракетная система разработана израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.

Как работает система «Железный купол» в Израиле

Железный купол в Израиле: принцип действия и эффективность. Фото: focus.ua

Немецкие издания называют "Железный купол" "израильским чудо-оружием". Французские газеты описывают оружие, как "одну из основ сегодняшней израильской системы обороны", и добавляют, что ""Железный купол" превращает небо над Тель-Авивом в страшный фейерверк".

Однако как работает сама система? В чем ее эффективность?

Впервые систему "Железный купол" использовали 27 марта 2011 вблизи города Беэр-Шева. Тогда она успешно уничтожила ракету Град, выпущенную из сектора Газа. Уже в ноябре 2012 года система перехватила и уничтожила более 400 ракет. Эксперты отмечают, что эффективность установки составляет до 90%.

Отмечается, что система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км. Также "Купол" может поражать самолеты на высоте до 10 км.

Основное назначение установки — защита гражданского населения юга и севера Израиля.

Железный Купол имеет три основных компонента:

1) Радар обнаружения и отслеживания.

2) Командный центр батареи (вычисляет ожидаемую точку удара по полученным данным, и использует эту информацию для определения того, угрожает ли  обнаруженная ракета определенной территории).

3) Пусковая установка (запускает ракеты-перехватчики Tamir, оснащенные электрооптическими датчиками и несколькими крыльями рулевого управления для высокой маневренности).

В то же время лондонское издание Financial Times подчеркивает, что "Железный купол" способен предотвратить большие потери среди гражданского населения.

"Когда Израиль бомбит Газу, палестинцам почти некуда спрятаться. Но когда палестинцы стреляют ракетами по еврейскому государству, его граждане могут положиться на одну из самых опытных систем противоракетной обороны", — сообщается на страницах издания.

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Источник: https://charter97.org/ru/news/2021/5/18/422713/
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