Как работает система «Железный купол» в Израиле

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Кириєнко Анна
Мобильная всепогодная система "Железный купол" — одна из самых интересных разработок противовоздушной обороны. Противоракетная система разработана израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.
Железный купол в Израиле: принцип действия и эффективность. Фото: focus.ua
Немецкие издания называют "Железный купол" "израильским чудо-оружием". Французские газеты описывают оружие, как "одну из основ сегодняшней израильской системы обороны", и добавляют, что ""Железный купол" превращает небо над Тель-Авивом в страшный фейерверк".
Однако как работает сама система? В чем ее эффективность?
Впервые систему "Железный купол" использовали 27 марта 2011 вблизи города Беэр-Шева. Тогда она успешно уничтожила ракету Град, выпущенную из сектора Газа. Уже в ноябре 2012 года система перехватила и уничтожила более 400 ракет. Эксперты отмечают, что эффективность установки составляет до 90%.
Отмечается, что система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км. Также "Купол" может поражать самолеты на высоте до 10 км.
Основное назначение установки — защита гражданского населения юга и севера Израиля.
Железный Купол имеет три основных компонента:
1) Радар обнаружения и отслеживания.
2) Командный центр батареи (вычисляет ожидаемую точку удара по полученным данным, и использует эту информацию для определения того, угрожает ли обнаруженная ракета определенной территории).
3) Пусковая установка (запускает ракеты-перехватчики Tamir, оснащенные электрооптическими датчиками и несколькими крыльями рулевого управления для высокой маневренности).
В то же время лондонское издание Financial Times подчеркивает, что "Железный купол" способен предотвратить большие потери среди гражданского населения.
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