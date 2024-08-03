Как США готовятся защищать Израиль: где развернут дополнительные силы

На Ближнем Востоке будет развернуто больше американских оборонных возможностей, чтобы укрепить защиту сил США в регионе и защитить Израиль. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Пентагона, пишет Bloomberg.

США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что это развертывание будет ответом на угрозы со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном вооруженных формирований.

Сингх сказала, что обязательство увеличить обороноспособность в регионе вытекает из разговоров минувшей ночью между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По ее словам, сегодня утром министр обороны Ллойд Остин продолжил разговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом.

Остин "будет руководить несколькими предстоящими мерами по усилению защиты сил США во всем регионе, оказанию усиленной поддержки обороне Израиля и обеспечению готовности Соединенных Штатов реагировать на этот развивающийся кризис".

Какие силы и подразделения будут развернуты, в Пентагоне не уточнили. Сингх сказала, что у Соединенных Штатов уже есть надежные оборонительные возможности в регионе, и эти силы могут быть передислоцированы на театре действий. Однако официальные лица Белого дома заявили, что для региона будут "новые" возможности.

Представительница Пентагона подчеркнула, что любые возможности будут чисто оборонительными и "отправлять сигнал сдерживания".

США будут продолжать сотрудничать с союзниками и партнерами по деэскалации ситуации в регионе. По словам Сингх, они участвуют в операции Prosperity Guardian в Красном море, "чтобы сохранить эту жизненно важную морскую линию связи открытой".

Позже агентство Bloomberg уточнило заявление Сингх. По ее словам, развертывание предполагает отправку дополнительных крейсеров и эсминцев, способных бороться против баллистических ракет, в регионы европейского и центрального командования США. Соединенные Штаты также принимают меры, "чтобы повысить нашу готовность к развертыванию дополнительной обороны от баллистических ракет наземного базирования".

Министр обороны Ллойд Остин также приказал принять меры, включая перемещение дополнительной эскадрильи истребителей в регион и направление авианосной группы USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group вместо USS Theodore Roosevelt, который сейчас находится в Оманском заливе.

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