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Все-таки война: США готовят переброску на Ближний Восток дополнительных боевых самолетов

США хотят помочь защитить Израиль, но при этом не создавать видимость эскалации конфликта

сегодня, 17:00
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Кравцев Сергей

США хотят направить на Ближний Восток дополнительные боевые самолеты в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times".

Все-таки война: США готовят переброску на Ближний Восток дополнительных боевых самолетов

Истребитель. Фото: из открытых источников

Отмечается, что неназванный американский чиновник рассказал изданию, что американские силы на Ближнем Востоке принимают "необходимые меры" для повышения боеготовности и защиты американских войск и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых Ираном группировок.

По информации "NYT", вопрос о том, какое количество американских самолетов будет направлено на Ближний Восток, еще не решен. Также такую переброску пока окончательно не одобрили топ-чиновники Пентагона, включая министра обороны Ллойда Остина.

Источники журналистов отметили, что США хотят "как можно быстрее отправить нужное количество самолетов", которые помогут защитить Израиль, не создавая впечатления эскалации конфликта.

Читайте также на портале "Комментарии" - Белый дом убежден, что Иран собирается напасть на Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели. Об этом пишет "Axios", со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

Ожидается, что любое возмездие Ирана будет по той же схеме, что и их атака на Израиль 13 апреля, но потенциально более масштабной. К этой операции может присоединиться "Хезболла". Лидер ливанской группировки Хасан Насралла также пообещал ответить на операцию по ликвидации Хании. 

Издание отмечает, что администрация Байдена обеспокоена ситуацией. В Белом доме опасаются, что может быть сложнее мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран, которая защитила Израиль от предыдущей иранской атаки. Убийство Хании произошло в контексте войны между Израилем и ХАМАСом, которая вызвала резкие антиизраильские настроения во всем регионе.




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