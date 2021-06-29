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Главная Новости Мир Ближний Восток Как Турция собирается обезопасить себя от новых коронавирусных штаммов
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Как Турция собирается обезопасить себя от новых коронавирусных штаммов

Граждане шести стран мира временно не смогут посетить Турцию

сегодня, 16:43
Автор:

Данило Матюха

Правительство Турции приостановило авиасообщение с шестью странами из-за всемирного распространения новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает Daily Sabah, ссылаясь на МДВ Турции.

Как Турция собирается обезопасить себя от новых коронавирусных штаммов

Коронавирус в Турции - фото из открытых источников

Журналисты сообщают, что с 1 июля 2021 года и вплоть до особого распоряжения приостанавливается прямое авиасообщение с Бангладешем, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и Южно-Африканской Республикой. 

Также прибывающие в Турцию из этих стран должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда. При этом они будут помещены на 14-дневный карантин.

В Турецком МВД отметили, что это решение было принято на фоне всплеска случаев COVID-19 в некоторых странах, вызванных новыми штаммами коронавируса. 

Напомним, что власти Турции с 1 июня вернули требование по прохождению ПЦР-тестов для пассажиров из Украины. С момента сдачи анализа до момента пересечения границы Турции должно пройти не более 72 часов. В качестве альтернативы местные власти допускают экспресс-тест на антиген коронавируса.

Добавим, что 15 мая турецкие власти отменили обязательное прохождение ПЦР-теста перед пересечением границы для ряда стран: Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Также с 17 мая Турция изменила ресторанную систему all inclusive в своих заведениях питания и гостиницах. Отмечается, что гости не будут самостоятельно класть еду в тарелки, а этим займутся сотрудники ресторанов. Таким образом туристы не будут взаимодействовать с одними и теми же приборами.


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Источник: https://www.dailysabah.com/business/transportation/turkey-halts-flights-from-6-countries-over-new-covid-19-variants
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