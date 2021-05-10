Стало известно, оставит ли Турция all inclusive после локдауна

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Таисия Ерохина
Слухи о том, что
Турция отказывается от излюбленной туристами системы all inclusive не
подтвердились. Шведские столы после локдауна снова будут радовать отдыхающих в местных
отелях, заверил в комментарии ТАСС представитель Федерации отельеров Турции.
Турция. Фото из открытых источников
Как отметили в
организации, запрещать систему "все включено" не будут, а шведские столы могут
работать. Однако ресторанам в отелях дают возможность менять количество,
разнообразие и типы презентации блюд. Правда, делать это заведения могут лишь
при условии согласования с туристическими операторами.
Отметим, что
локдаун должен окончиться в Турции уже через неделю. В Сети появилась информация, что
якобы после этого отели не будут предоставлять услуги по системе all inclusive.
Однако в Федерации отельеров Турции это опровергли.
По данным
источника ТАСС, после 17 мая в Турции туристам предложат слегка видоизмененную систему питания. Планируется, что гости не будут самостоятельно класть еду
в тарелки, а этим займутся сотрудники ресторанов. Объясняется такой маневр тем,
что туристы не будут трогать одни и те же приборы.
Напомним, три дня назад в Турции
вступили в силу более ужесточенные карантинные ограничения в связи со
стремительным распространением коронавируса. В турецких магазинах разрешено
продавать только основные продукты и средства гигиены.
Как ранее сообщал
портал "Комментарии", локдаун
принято ввести и в Египте. По мнению власти, ужесточенные карантинные меры
должны сдержать распространение коронавируса. Усиление эпидемиологических мер
продлится в стране две недели.
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