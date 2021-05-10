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Стало известно, оставит ли Турция all inclusive после локдауна

В Турции не намерены отменять систему «все включено», когда закончится локдаун из-за коронавируса

сегодня, 18:50
Автор:

Таисия Ерохина

Слухи о том, что Турция отказывается от излюбленной туристами системы all inclusive не подтвердились. Шведские столы после локдауна снова будут радовать отдыхающих в местных отелях, заверил в комментарии ТАСС представитель Федерации отельеров Турции.

Стало известно, оставит ли Турция all inclusive после локдауна

Турция. Фото из открытых источников

Как отметили в организации, запрещать систему "все включено" не будут, а шведские столы могут работать. Однако ресторанам в отелях дают возможность менять количество, разнообразие и типы презентации блюд. Правда, делать это заведения могут лишь при условии согласования с туристическими операторами.

Отметим, что локдаун должен окончиться в Турции уже через неделю. В Сети появилась информация, что якобы после этого отели не будут предоставлять услуги по системе all inclusive. Однако в Федерации отельеров Турции это опровергли.

По данным источника ТАСС, после 17 мая в Турции туристам предложат слегка видоизмененную систему питания. Планируется, что гости не будут самостоятельно класть еду в тарелки, а этим займутся сотрудники ресторанов. Объясняется такой маневр тем, что туристы не будут трогать одни и те же приборы.

Напомним, три дня назад в Турции вступили в силу более ужесточенные карантинные ограничения в связи со стремительным распространением коронавируса. В турецких магазинах разрешено продавать только основные продукты и средства гигиены.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", локдаун принято ввести и в Египте. По мнению власти, ужесточенные карантинные меры должны сдержать распространение коронавируса. Усиление эпидемиологических мер продлится в стране две недели.


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/11333159
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