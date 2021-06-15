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Какие документы нужны украинцам для поездки в Израиль

Израиль разрешил въезд гражданам Украины

сегодня, 18:20
Автор:

Данило Матюха

С 14 июня Израиль открывает свои границы для украинцев, однако со значительными ограничениями. Об этом сообщает украинское посольство в Израиле на своей странице в Facebook.

Какие документы нужны украинцам для поездки в Израиль

Израиль - фото из открытых источников

Прежде чем собираться в путешествие, граждане Украины должны заранее подать заявку в израильское дипломатическое учреждение по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции, а затем получить разрешение на въезд.

Для получения такого разрешения также необходимо иметь действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

К тому же въезд разрешается только в том случае, если человек имеет отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль. После прилета будет необходимо пройти дополнительный ПЦР-тест, который стоит 80 израильских шекелей (660 гривен) при онлайн-регистрации или 100 израильских шекелей (830 гривен) при регистрации в аэропорту.

Такое требование распространяется и на тех, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении от коронавирусной инфекции.

Кроме двухнедельного карантина, каждый гражданин Украины должен заполнить специальную декларацию, указав личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле.

Украинские дипломаты сообщают, что в случае выезда человека с территории Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения въезд в дальнейшем будет запрещен.

Напомним, что страны Евросоюза начинают снимать коронавирусные ограничения. Так, 11 июня Германия разрешила въезд для всех желающих. Однако при этом уровень заболеваемости в стране, из которой прибывает турист, должен соответствовать определенным показателям. Детали ищите в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/UkraineInIsrael/posts/3969950486407108
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