Какой важный объект для Израиля сравнял с землей Иран

Иранские баллистические ракеты поразили комплекс Кирия – штаб-квартиру израильских Вооруженных сил, который по значимости часто называют израильским аналогом Пентагона. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал корреспондент Fox News Трей Ингст в прямом эфире из Тель-Авива.

Удар по Израилю. Фото: из открытых источников

По информации репортера, в течение вечера Иран выпустил по Израилю около 150 баллистических ракет. Часть из них прорвала систему противовоздушной обороны и нанесла удары по важным объектам, в частности по комплексу Кирия – стратегическому военному центру в центре Тель-Авива, где размещается штаб Вооруженных сил Израиля.

"Это израильский аналог Пентагона – Кирия. И здание в этом комплексе только что поразили", – сообщил Ингст.

Журналист рассказал, что удар были настолько массированные и сильные, что ракетами уничтожен практически весь квартал. Спасатели долго разгребали завалы, пытаясь найти следы возможных тел.

Несмотря на активную работу израильских и американских систем противоракетной обороны, таких как "Железный купол", "Праща Давида", Arrow, Patriot и THAAD, некоторые ракеты смогли преодолеть защиту.

По словам журналиста, той системы ПВО, которая есть сегодня у Израиля, недостаточно, чтобы остановить такого масштаба обстрел.

"Мы видели, как ракеты попадали в землю, вызывая значительные разрушения и по меньшей мере одну гибель", – добавляет корреспондент.

Пори этом журналист признал, что таких ударов может быть еще много, ведь война между Израилем и Ираном только на навальной стадии.

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