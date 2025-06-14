Иран накрыл огнем Израиль: есть жесткие прилеты в крупных городах

В ночь на 14 июня Иран совершил очередную ракетную атаку на Израиль. В ряде городов, в частности в Тель-Авиве и Иерусалиме, раздавались сильные взрывы. Одна из ракет попала в многоэтажное здание в центре Тель-Авива. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press".

Удары по Израилю. Фото: из открытых источников

Отмечается, одна из иранских ракет попала в 50-этажное здание в центре Тель-Авива. Взрывы также были слышны в Иерусалиме и других городах Израиля.

В ЦАХАЛ сообщили, что из Ирана было выпущено десятки ракет в направлении Государства Израиль. Некоторые из ракет были перехвачены. Силы поисково-спасательных служб в настоящее время работают в ряде мест по всей стране, где поступили сообщения о падении снарядов.

Под утро в сторону Израиля Иран запустил дополнительный залп ракет. Системы противовоздушной обороны перехватывали вражеские цели.

В свою очередь национальная медицинская служба пишет, что после удара на место атаки направили сотрудников скорой помощи и парамедиков MDA.

"Сотрудники MDA EMT и парамедики оказывают медицинскую помощь примерно 10 людям, получившим легкие и средней тяжести травмы", — уточнили в медицинской службе.

Читайте также на портале "Комментарии" — на иранском ядерном объекте в Натанге зафиксировано радиоактивное загрязнение, однако его следы не обнаружены за пределами территории комплекса. Это свидетельствует о локализованном характере инцидента. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что данный объект входил в перечень целей последних израильских атак и заверило, что внимательно следит за развитием событий.

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