Канада, Австралия и Великобритания признали Палестину: Израиль ответил резким заявлением

21 сентября Канада, Австралия и Великобритания официально признали Палестинское государство. Этот шаг стал переломным моментом в международных дебатах по поводу ближневосточного конфликта и вызвал острую реакцию израильских властей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отверг идею создания палестинского государства, заявив, что это "абсурдное вознаграждение за терроризм" и что такой шаг "поставит под угрозу существованию Израиля". В обращении к правительству Нетаньяху пообещал бороться с международным давлением как на Генеральной Ассамблее ООН, так и на других дипломатических площадках.

"Нам также нужно будет бороться, как в ООН, так и на всех других аренах, против фальшивой пропаганды, направленной против нас, и против призывов к созданию палестинского государства, которые угрожают нашему существованию и служат абсурдным вознаграждением за терроризм", — заявил Нетаньяху.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пошел еще дальше, призвав к "полному уничтожению палестинской террористической власти" и немедленному применению израильского суверенитета на Западном берегу. По его словам, он вынесет данное предложение на следующее заседание израильского правительства.

Признание Палестины со стороны Лондона, Оттавы и Канберры присоединяет эти страны к группе из примерно десяти государств, которые в последнее время приняли аналогичные решения. Это дипломатическое движение совпало с открытием Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где тема "двух государств" снова в центре внимания. Кампания за признание приобретает особый вес, поскольку ее поддержали страны, традиционно имевшие тесные связи с Израилем. Это свидетельствует об изменении настроений среди ключевых союзников на фоне продолжающейся уже второй год критики длительной военной операции Израиля в Газе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль нанес масштабные авиаудары и готовится к штурму Газа.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа резко отреагировали на планы Франции признать Палестину.