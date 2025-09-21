Канада, Австралія та Велика Британія визнали Палестину: Ізраїль відповів різкою заявою

21 вересня Канада, Австралія та Велика Британія офіційно визнали Палестинську державу. Цей крок став переломним моментом у міжнародних дебатах щодо близькосхідного конфлікту й викликав гостру реакцію ізраїльської влади.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу категорично відкинув ідею створення палестинської держави, заявивши, що це "абсурдна винагорода за тероризм" і що такий крок "поставить під загрозу існування Ізраїлю". У зверненні до уряду Нетаньягу пообіцяв боротися з міжнародним тиском як на Генеральній Асамблеї ООН, так і на інших дипломатичних майданчиках.

"Нам також потрібно буде боротися, як в ООН, так і на всіх інших аренах, проти фальшивої пропаганди, спрямованої проти нас, і проти закликів до створення палестинської держави, які загрожують нашому існуванню та слугують абсурдною винагородою за тероризм", — заявив Нетаньягу.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір пішов ще далі, закликавши до "повного знищення палестинської терористичної влади" та негайного застосування ізраїльського суверенітету на Західному березі. За його словами, він винесе цю пропозицію на наступне засідання ізраїльського уряду.

Визнання Палестини з боку Лондона, Оттави та Канберри приєднує ці країни до групи з приблизно десяти держав, які останнім часом ухвалили аналогічні рішення. Цей дипломатичний рух збігся з відкриттям Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де тема "двох держав" знову в центрі уваги. Кампанія за визнання набуває особливої ваги, оскільки її підтримали країни, які традиційно мали тісні зв’язки з Ізраїлем. Це свідчить про зміну настроїв серед ключових союзників на тлі критики тривалої військової операції Ізраїлю в Газі, яка триває вже другий рік.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Ізраїль завдав масштабні авіаудари та готується до штурму Гази.

Також "Коментарі" писали, що у Трампа різко відреагували на плани Франції визнати Палестину.