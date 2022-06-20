Казахстану приготовиться: направит ли Путин войска в страну

Путин ранее сообщал о плане по "созданию СССР-2", этакому "объединению" бывших советских республик. Поэтому эксперты высказывают мнение о том, что все эти страны остаются в зоне риска, пока в россии у власти остается политическая верхушка, одобряющая войну и захватнические действия в отношении других государств. Народный депутат и полковник ВСУ Роман Костенко в эфире телеканала "Эспрессо" подчеркнул, что Казахстан, где в январе произошли массовые беспорядки, и куда действующая власть пустила российские войска, тоже под угрозой "освобождения" и оккупации армией россии.

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"Путин говорит об империи, о возвращении всех земель, входивших в Советский союз, Казахстан тоже входил туда – его северная область – бывшая Уральская. Они это понимают и после того, как они позвали войска Путина к себе в страну и они так легко туда зашли, то россия думает, что имеет право в любой момент туда прийти и "спасать" кого угодно, русский язык, культуру или граждан, которые там. Они это делают всегда, выдав российские паспорта просто так и потом приходят этих людей "спасать", — отметил Роман Костенко.

Как писал портал "Комментарии", Казахстан считает так называемые "ДНР" и "ЛНР", признанные россией, — квазигосударствами. Об этом заявил казахский президент Касим Жомарт Токаев, выступая на петербургском международном экономическом форуме, где выступил и российский диктатор Владимир Путин.

Также мы писали, что военный эксперт сообщил, какое вооружение Северная Корея может предоставить россии. На днях в российских СМИ появилась информация о том, что Шойгу ездил с визитом к диктатору Ким Чен Ину и договаривался с ним о помощи для россии. О возможных результатах "союза" в эфире 24 канала рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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