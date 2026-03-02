logo

Конфликт в Иране повлек за собой настоящий хаос во всем мире: на Западе поразили деталями

Война на территории Ирана вызвать хаос в авиации на Ближнем Востоке и за его пределами

2 марта 2026, 12:55
Конфликт в Иране и закрытие воздушного пространства в странах Ближнего Востока вызвали масштабный хаос в мировой авиации. Особо пострадали региональные авиакомпании Emirates и Qatar Airways, вынужденные массово отменять рейсы, сообщает Bloomberg.

По состоянию на утро понедельника, пять часов по киевскому времени, обе компании отменяли более 400 рейсов. Значительные перебои наблюдаются и в работе индийской авиакомпании IndiGo, которая совершает полеты в Дубай, Джидду и Доху, и стала наиболее пострадавшей авиакомпанией за пределами Ближнего Востока.

По данным FlightAware, больше всего пострадали международный аэропорт Дубая и аэропорт Хамад в Дохе, где временно приостановлены все полеты. Только в Дубае отменено более 600 рейсов, что повлияло на ход международного сообщения. Другие региональные аэропорты, такие как Бен-Гурион в Тель-Авиве и аэропорт имени короля Абдулазиза в Джидде, также испытали значительные перебои.

"Закрытие крупнейшего в мире международного хаба имеет серьезный эффект, миллионы пассажиров испытали неудобства в течение недели", — отметил аналитик в сфере туризма из Гонконга Ханмин Ли.

CNN добавляет, что воздушное пространство над Ближним Востоком остается почти пустым из-за ограничений стран, граничащих с Ираном, включая ОАЭ, Катар, Кувейт, Израиль, Бахрейн и Ирак.

Из-за ситуации авиакомпании Emirates и Etihad приостановили все рейсы в и из баз, а Qatar Airways — в и из Доху. Возобновление полетов остается маловероятным, и отмена рейсов продолжается.

За пределами региона другие авиакомпании корректируют маршруты во избежание опасных зон. Lufthansa приостановила рейсы в Дубай, Тель-Авив, Бейрут, Амман, Эрбиль, Даммам и Тегеран к началу марта. British Airways также отменила рейсы в Тель-Авив и Бахрейн до 4 марта. Такая ситуация демонстрирует глобальное влияние конфликта на международную авиацию и заставляет компании искать альтернативные маршруты для безопасной перевозки пассажиров.

Как уже писали "Комментарии", весна и лето этого года могут стать сложными этапами войны в Украине. Такое мнение в эфире Радио NV высказал ветеран российско-украинской войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, зима была чрезвычайно тяжелой, однако результаты боев для Украины удовлетворительные, а для России — абсолютно неудовлетворительные.



