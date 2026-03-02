Конфлікт в Ірані спричинив справжній хаос у всьому світі: на Заході вразили деталями

Конфлікт в Ірані та закриття повітряного простору в країнах Близького Сходу спровокували масштабний хаос у світовій авіації. Особливо постраждали регіональні авіакомпанії Emirates та Qatar Airways, змушені масово скасовувати рейси, повідомляє Bloomberg.

Фото: з відкритих джерел

Станом на ранок понеділка, 5:00 за київським часом, обидві компанії скасовували понад 400 рейсів. Значні перебої спостерігаються й у роботі індійської авіакомпанії IndiGo, яка здійснює польоти до Дубая, Джидди та Дохи, і стала найбільш постраждалою авіакомпанією за межами Близького Сходу.

За даними FlightAware, найбільше постраждали міжнародний аеропорт Дубая та аеропорт Хамад у Досі, де тимчасово призупинено всі польоти. Лише в Дубаї скасовано понад 600 рейсів, що значно вплинуло на хід міжнародного сполучення. Інші регіональні аеропорти, такі як Бен-Гуріон у Тель-Авіві та аеропорт імені короля Абдулазіза в Джидді, також зазнали значних перебоїв.

"Закриття найбільшого у світі міжнародного хабу має серйозний ефект, мільйони пасажирів зазнали незручностей протягом тижня", — зазначив аналітик у сфері туризму з Гонконгу Ханмін Лі.

CNN додає, що повітряний простір над Близьким Сходом залишається майже порожнім через обмеження країн, що межують з Іраном, включаючи ОАЕ, Катар, Кувейт, Ізраїль, Бахрейн та Ірак.

Через ситуацію авіакомпанії Emirates і Etihad призупинили всі рейси до та з баз, а Qatar Airways — до і з Дохи. Відновлення польотів залишається малоймовірним, і скасування рейсів триває.

За межами регіону інші авіакомпанії коригують маршрути, щоб уникнути небезпечних зон. Lufthansa призупинила рейси до Дубая, Тель-Авіва, Бейрута, Аммана, Ербіля, Даммама та Тегерана до початку березня. British Airways також скасувала рейси до Тель-Авіва та Бахрейну до 4 березня. Така ситуація демонструє глобальний вплив конфлікту на міжнародну авіацію та змушує компанії шукати альтернативні маршрути для безпечного перевезення пасажирів.

