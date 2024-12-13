Крах режима Асада: британская разведка рассказал, как теперь пытается спастись режим Путина

Москва не смогла удержать режим Башара Асада от краха, поскольку занята полномасштабным вторжением в Украину. Сейчас целью российского диктатора Владимира Путина станет сохранение военных баз в Сирии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Война в Сирии. Фото из открытых источников

Как говорится в сводке, представители путинского режима почти наверняка считают, что крах режима Асада, их бывшего сирийского союзника, наносит ущерб как их региональным стратегическим интересам, так и имиджу гаранта безопасности.

"Российское руководство почти наверняка считает украинский конфликт своей главной заботой. Приоритетное внимание России к украинскому конфликту, вероятно, снизило способность и способность России удерживать режим Асада у власти", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, основная цель России в Сирии – сохранить контроль над своими военными базами – крупнейшей заморской военно-морской базой в Тартусе и авиабазой в Хмеймиме – чтобы обеспечить стратегический доступ России к Ближнему Востоку и Средиземному морю, поддерживая ее цели в Африке и позволяя проецировать военную мощь. Крах режима Асада почти наверняка увеличил риск для безопасности этих активов.

"В краткосрочной перспективе Россия, скорее всего, попытается восстановить свою репутацию надежного партнера и вступить в дипломатические отношения со всеми соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить гарантии безопасности для своих военных баз", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в настоящее время в разгаре переговоры о том, чтобы российские войска остались в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе в Хмеймиме. Пока что переговоры для Кремля складываются достаточно успешно. Об этом сообщили источники издания Bloomberg, знакомые с этим вопросом в Москве, Европе и на Ближнем Востоке.



