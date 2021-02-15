Крым и Донбасс «попали» под влияние Турции: кто и зачем засветил скандальную карту

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Таисия Ерохина
В различных турецких СМИ, включая ежедневную
газету Takvim и телеканал Haber, появились изображения карты, взятой из
материалов Stratfor. На ней изображены территории, которые, по прогнозам
компании, будут находиться под влиянием Турции к 2050 году. Среди них —
оккупированный Россией Крым и часть Донбасса. "Комментарии" узнали у экспертов, что значат подобные
выпады и действительно ли амбиции Турции простираются так далеко – или же это чья-то
информационная операция.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Замдиректора в Дипломатической академии
Украины им. Геннадия Удовенко при МИД, кандидат политических наук Евгения Габер
подчеркивает, что карта, которая всплыла в турецких СМИ, была опубликована
Stratfor еще 2009 году.
"Потом к ней возвращались в 2014-м.
Периодически она всплывает в СМИ — под тем или иным соусом, под разными
предлогами. Но, по сути, этот доклад о прогнозах на 21-й век (до 2050 года)
касательно сфер влияния разных стран с учетом разных факторов — не нечто
новое", — отмечает эксперт.
По ее словам, нужно обращать внимание и на то,
где именно это было опубликовано. Во всех новостях (турецких и даже российских)
прошла информация, что карта была продемонстрирована в эфире компании TRT 1 — первый
государственный телеканал, с наибольшим охватом аудитории в Турции. Но
программа, о которой идет речь, появилась в эфире канала TGRT (входит в состав
турецкого медиахолдинга "İhlas"). А это частная компания. И любые программы,
которые выходят в эфире таких каналов, не имеют отношения к госполитике
официальной Анкары.
"Не могу сказать, что эти каналы никто не
смотрит. Но они не являются мейнстримными. И передача "Сегодня в
мире", в рамках которой показали карту, — обычная передача на частном
канале. Та же самая газета Takvim, опубликовавшая карту, это уже другой
холдинг. Тоже для любителей теорий заговоров и т.д. Так что всерьез это
воспринимать точно не следует", — считает Евгения Габер.
По ее словам, в самой Турции ситуация с картой
не подноситься как границы будущей Османской империи или, скажем так, планы по
захвату мира.
"Обсуждается всё в том контексте, что сфера
влияния и госграницы — это разные вещи. Если мы говорим об экономическом
влиянии, культурном, то все страны так или иначе стараются его распространить,
— отмечает эксперт. — Но даже при всём при этом в турецких СМИ очень критикуют
эту карту. Говорят о том, что это не столько высокая оценка со стороны Stratfor
региональной мощи Турции, сколько попытка привлечь внимание общественность к
якобы опасной неоосманской политике Анкары. И попытка раздуть вокруг
нынешней, современной Турции какие-то неприятные сценарии о якобы попытках
Эрдогана захватить регионы или страны вокруг себя. Карту жестко критикуют в
турецких СМИ, предполагая, чья это может быть рука. Либо рука американцев,
которые в очередной раз хотят создать кризис вокруг Турции. Либо происки
русских, которые пытаются каким-то образом использовать это как новостной
повод, чтобы в очередной раз покритиковать Турцию. И показать, что РФ не отдаст
"свои" регионы, в том числе "российский Крым". В любом случае никаких реальных оснований говорить о том, что Турция собирается захватывать
Крым — и именно поэтому появляются подобные карты в эфирах – нет".
Более того, продолжает Евгения Габер, это мы
концентрируемся на Крыме. А в российских СМИ тема активно обсуждается в стиле
"ни пяди русской земли мы туркам не отдадим". Между тем, в докладе
Stratfor приводится перечень из 15 стран (включая Армению, Грецию, Сирию, Ирак
Азербайджан, Казахстан), на которые якобы может распространиться влияние
Турции. И Крым там упоминается лишь в том числе…
"Пока же мы видим, что история раздута на
ровном месте. И очевидно, что это информационная кампания, — считает эксперт. —
Кому выгодно? Учитывая, как быстро отреагировали русские на этот вброс, можно
придумывать теории в этом направлении. Но очевидно, что мы видим операцию
влияния, не имеющую ничего общего с официальной позицией Анкары".
Директор Киевского центра политических
исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский отмечает, что в
Турции существует строгая цензура, сотни журналистов сидят в тюрьме.
"И раз сюжеты с подобной картой вышли, значит
это не противоречит интересам команды Эрдогана. Известно, что его философия –
нео-османдистская. Он себя позиционирует как лидер турецкой нации, который
будет возрождать ее величие", — подчеркивает Михаил Погребинский.
По его словам, среди турецких националистов есть
немало людей, которые хотели бы жить в такой "нарисованной Турции" — как на
картах.
"Но одно дело – хотеть, другое – получить.
Съесть бы он съел, но кто ж ему даст? Совершенно понятно, что это мечты,
которым не суждено сбыться. А мечтать невредно. Есть такая украинская
поговорка "дурень думкою багатіє". Она подходит к авторам подобных карт, — подчеркивает политолог. —
Понятно, что Турция будет двигаться к своим целям настолько, насколько будут
позволять обстоятельства. И внутри страны, и вовне. И тут важно, чтобы и у нас
были обстоятельства, которые сделают Украины не объектом, а субъектом –
действительно сильной державой".
Напомним, Крым
превращается в большую военную базу. Эксперты спрогнозировали, что будет
дальше.
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