Крым и Донбасс «попали» под влияние Турции: кто и зачем засветил скандальную карту

В различных турецких СМИ, включая ежедневную газету Takvim и телеканал Haber, появились изображения карты, взятой из материалов Stratfor. На ней изображены территории, которые, по прогнозам компании, будут находиться под влиянием Турции к 2050 году. Среди них — оккупированный Россией Крым и часть Донбасса. "Комментарии" узнали у экспертов, что значат подобные выпады и действительно ли амбиции Турции простираются так далеко – или же это чья-то информационная операция.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Всерьез это воспринимать точно не следует"

Замдиректора в Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко при МИД, кандидат политических наук Евгения Габер подчеркивает, что карта, которая всплыла в турецких СМИ, была опубликована Stratfor еще 2009 году.

"Потом к ней возвращались в 2014-м. Периодически она всплывает в СМИ — под тем или иным соусом, под разными предлогами. Но, по сути, этот доклад о прогнозах на 21-й век (до 2050 года) касательно сфер влияния разных стран с учетом разных факторов — не нечто новое", — отмечает эксперт.

По ее словам, нужно обращать внимание и на то, где именно это было опубликовано. Во всех новостях (турецких и даже российских) прошла информация, что карта была продемонстрирована в эфире компании TRT 1 — первый государственный телеканал, с наибольшим охватом аудитории в Турции. Но программа, о которой идет речь, появилась в эфире канала TGRT (входит в состав турецкого медиахолдинга "İhlas"). А это частная компания. И любые программы, которые выходят в эфире таких каналов, не имеют отношения к госполитике официальной Анкары.

"Не могу сказать, что эти каналы никто не смотрит. Но они не являются мейнстримными. И передача "Сегодня в мире", в рамках которой показали карту, — обычная передача на частном канале. Та же самая газета Takvim, опубликовавшая карту, это уже другой холдинг. Тоже для любителей теорий заговоров и т.д. Так что всерьез это воспринимать точно не следует", — считает Евгения Габер.

По ее словам, в самой Турции ситуация с картой не подноситься как границы будущей Османской империи или, скажем так, планы по захвату мира.

"Обсуждается всё в том контексте, что сфера влияния и госграницы — это разные вещи. Если мы говорим об экономическом влиянии, культурном, то все страны так или иначе стараются его распространить, — отмечает эксперт. — Но даже при всём при этом в турецких СМИ очень критикуют эту карту. Говорят о том, что это не столько высокая оценка со стороны Stratfor региональной мощи Турции, сколько попытка привлечь внимание общественность к якобы опасной неоосманской политике Анкары. И попытка раздуть вокруг нынешней, современной Турции какие-то неприятные сценарии о якобы попытках Эрдогана захватить регионы или страны вокруг себя. Карту жестко критикуют в турецких СМИ, предполагая, чья это может быть рука. Либо рука американцев, которые в очередной раз хотят создать кризис вокруг Турции. Либо происки русских, которые пытаются каким-то образом использовать это как новостной повод, чтобы в очередной раз покритиковать Турцию. И показать, что РФ не отдаст "свои" регионы, в том числе "российский Крым". В любом случае никаких реальных оснований говорить о том, что Турция собирается захватывать Крым — и именно поэтому появляются подобные карты в эфирах – нет".

Более того, продолжает Евгения Габер, это мы концентрируемся на Крыме. А в российских СМИ тема активно обсуждается в стиле "ни пяди русской земли мы туркам не отдадим". Между тем, в докладе Stratfor приводится перечень из 15 стран (включая Армению, Грецию, Сирию, Ирак Азербайджан, Казахстан), на которые якобы может распространиться влияние Турции. И Крым там упоминается лишь в том числе…

"Пока же мы видим, что история раздута на ровном месте. И очевидно, что это информационная кампания, — считает эксперт. — Кому выгодно? Учитывая, как быстро отреагировали русские на этот вброс, можно придумывать теории в этом направлении. Но очевидно, что мы видим операцию влияния, не имеющую ничего общего с официальной позицией Анкары".

"Среди турецких националистов есть немало людей, которые хотели бы жить в такой нарисованной Турции"

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский отмечает, что в Турции существует строгая цензура, сотни журналистов сидят в тюрьме.

"И раз сюжеты с подобной картой вышли, значит это не противоречит интересам команды Эрдогана. Известно, что его философия – нео-османдистская. Он себя позиционирует как лидер турецкой нации, который будет возрождать ее величие", — подчеркивает Михаил Погребинский.

По его словам, среди турецких националистов есть немало людей, которые хотели бы жить в такой "нарисованной Турции" — как на картах.

"Но одно дело – хотеть, другое – получить. Съесть бы он съел, но кто ж ему даст? Совершенно понятно, что это мечты, которым не суждено сбыться. А мечтать невредно. Есть такая украинская поговорка "дурень думкою багатіє". Она подходит к авторам подобных карт, — подчеркивает политолог. — Понятно, что Турция будет двигаться к своим целям настолько, насколько будут позволять обстоятельства. И внутри страны, и вовне. И тут важно, чтобы и у нас были обстоятельства, которые сделают Украины не объектом, а субъектом – действительно сильной державой".

Напомним, Крым превращается в большую военную базу. Эксперты спрогнозировали, что будет дальше.

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