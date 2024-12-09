Кто такой Абу Мухаммад аль-Джулани, который сверг режим Асада в Сирии и как его вдохновил Зеленский

Абу Мухаммад аль-Джулани один из известнейших лидеров сирийской оппозиции. Его имя ассоциируется с радикальными исламистскими движениями, а также нынешней борьбой за контроль в Сирии. После свержения режима Башара Асада аль-Джулани стал влиятельным политическим и военным лидером, хотя его деятельность остается противоречивой.

Абу Мухаммад аль-Джулани

Абу Мухаммад аль-Джулани родился в 1982 году в Сирии. Его настоящее имя – Ахмед аль-Шараа. Семья будущего лидера была вынуждена покинуть свой дом на Голанских высотах во время войны 1967 года, что в значительной степени повлияло на формирование его мировоззрения. Псевдоним "Джулани" является отсылкой к утраченной родине.

После нападений на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года и последующей войны под руководством США с терроризмом он отправился в Багдад, чтобы бороться против американского вторжения. В начале 2000-х Джулани присоединился к Аль-Каиде в Ираке, где воевал против американских войск. В 2005 году он был арестован в Мосуле и заключен в американском лагере Кэмп Букка. После освобождения Джулани вернулся в Сирию, где создал локальное крыло Аль-Каиды, но впоследствии отделился от этой организации.

В 2017 году аль-Джулани основал организацию "Джабхат Фатх аш-Шам", которая впоследствии стала частью альянса "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), или "Организация освобождения Леванта". В ХТШ объединились несколько фундаменталистских организаций, боровшихся против режима Асада. Аль-Джулани прагматично дистанцировался от "Аль-Каиды" и начал позиционировать себя как защитника Сирии и ее народа.

"Когда мы говорим о целях, целью революции остается свержение этого режима. Мы имеем право использовать все доступные средства для достижения этой цели. Иранцы пытались купить режим некоторое время, а затем россияне тоже пытались его поддержать. Но правда остается такой: этот режим мертв", – говорил Джулани.

В последние годы ХТШ руководит провинцией Идлиб, которая до прихода к власти была одним из самых бедных регионов страны. По данным телеканала Al-Jazeera, за последние годы уровень жизни значительно улучшился. Однако, как сообщает независимая журналистская организация Syria Direct, в регионе исчезают активисты и существуют репрессии против протестующих против правительства аль-Джулани.

Около двух лет назад Джулани сменил свои наряды из исламистских повстанческих нарядов, которые он носил раньше, на более стандартную зеленую военную форму. Вероятно, он наблюдал за конфликтами вне Ближнего Востока.

"Можно сказать, что он в своей эпохе Зеленского", — считает сотрудник Вашингтонского института Аарон Зелин, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского, носящего простую военную форму с момента вторжения России в феврале 2022 года.

Абу Мухаммад аль-Джулани

Аналитики описывают Джулани как прагматика, но оппортуниста, готового измениться, когда меняются обстоятельства — в частности, он воспользовался моментом, когда союзники Асада, в том числе Иран и Россия, отвлеклись на войну в Украине.

"Он очень хорошо умеет делать поворот в нужный момент", – сказал Зелин.

Однако независимый исследователь Сирии сказал Айменн Джавад Аль-Тамими объясняет, что "эта система не является демократической" и базируется на строгом истолковании ислама, но ХТШ не предусматривает "чего-то вроде проектов Аль-Каиды в исламском эмирате или халифата Исламского государства".

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