Куда исчез главный союзник Путина: не появляется на публике уже 25 дней

Верховный лидер Ирана, 86-летний аятолла Али Хаменеи, который якобы скрывается в секретном бункере еще с 13 июня после атаки Израиля на Иран, уже 25 дней не появляется на публике. Это вызвало обсуждение относительно состояния его здоровья, местонахождения и общей стабильности теократического режима. Об этом пишет издание Iranwire.

Аятолла Али Хаменеи. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что отсутствие Хаменеи стало особенно болезненным для иранского общества, поскольку он не принимал участие в знаковых религиозных ритуалах, которые проводятся в течение первого месяца исламского календаря.

Журналисты отмечают, что его предшественник, аятолла Хомейни, никогда бы не позволил себе отсутствовать во время Мухаррама (Нового года), даже в худшие времена ирано-иракской войны.

В Иране в целом и в социальных сетях люди все чаще задаются вопросом, скрывается ли он, покинул ли страну, серьезно ли болен, или, возможно, даже умер.

За последние 25 дней было опубликовано три тщательно смонтированных видео с обращениями Хаманеи. Ни одно из них не содержит убедительных доказательств его текущего местонахождения или состояния здоровья.

В частности, третье видео вызвало скорее беспокойство, чем успокоение среди его сторонников, что побудило некоторых пользователей социальных сетей молиться за его выздоровление.

Дальнейшие подозрения вызвало необычное отсутствие новых сообщений в официальных аккаунтах Хаменеи на X (ранее Twitter). Хотя персидский аккаунт продолжает публиковать отрывки из прошлых речей, английский аккаунт не обновлялся с 26 июня.

Его последний твит предупреждал: "Сионистский режим должен осознать, что нападение на Исламскую Республику Иран приведет к большим затратам".

Некоторые политические обозреватели предполагают, что Хаменеи фактически устранили с политической сцены и не допускают его к СМИ, чтобы дать общественности привыкнуть к его возможному отсутствию.

Это предположение подтверждается активностью в лагерях главного переговорщика по ядерной программе Ирана с иностранными странами Али Лариджани и бывшего президента Хасана Рухани.

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