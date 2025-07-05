Трамп заявил, что ядерная программа Ирана уничтожена, но есть нюанс

США ударами по Ирану уничтожили его ядерную программу. Однако не стоит исключать вероятности, что Тегеран может восстановить ее в другом месте. Такое заявление перед журналистами на борту Air Force One сделал президент США Дональд Трамп, которого цитирует Reuters.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома отметил, что, по его мнению, ядерная программа Тегерана была окончательно остановлена, хотя Иран может возобновить ее в другом месте.

Дональд Трамп заявил, что обсудит Иран с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 7 июля.

"Я бы сказал, что это (ядерная программа – ред.) отодвинуто навсегда. Я думаю, что им придется начать в другом месте. А если они и начнут, это будет проблема", — заявил президент США.

Трамп добавил, что не позволит Тегерану возобновить свою ядерную программу, отметив, что Иран ищет возможности встретиться с ним.

Читайте также на портале "Комментарии" — иранская хакерская группа "Robert" заявила о похищении более 100 гигабайтов электронных писем, связанных с президентом США Дональдом Трампом. Они угрожают их обнародовать или продать заинтересованным сторонам.

Группа хакеров "Robert" объявила, что получила доступ к большому количеству конфиденциальной переписки с учетных записей, принадлежащим президенту США Дональду Трампу, а также председателю аппарата Белого дома Сюзи Уайлз, адвокату Линдси Галлиган, советнику Трампа Роджеру Стоуну и звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, с которой у президента были интимные отношения.

Также издание "Комментарии" сообщало – аятолла Нури Хамедани заявил, что президент США Дональд Трамп совершил нападение на ислам, когда заявил о возможности ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По словам Хамедани, Трамп должен получить "сокрушительный ответ" от исламского народа Ирана.



