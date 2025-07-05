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Трамп заявил, что ядерная программа Ирана уничтожена, но есть нюанс

Президент США допустил, что Иран может восстановить ядерную программу в другом месте

5 июля 2025, 11:45
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Кравцев Сергей

США ударами по Ирану уничтожили его ядерную программу. Однако не стоит исключать вероятности, что Тегеран может восстановить ее в другом месте. Такое заявление перед журналистами на борту Air Force One сделал президент США Дональд Трамп, которого цитирует Reuters.

Трамп заявил, что ядерная программа Ирана уничтожена, но есть нюанс

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома отметил, что, по его мнению, ядерная программа Тегерана была окончательно остановлена, хотя Иран может возобновить ее в другом месте.

Дональд Трамп заявил, что обсудит Иран с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 7 июля.

"Я бы сказал, что это (ядерная программа – ред.) отодвинуто навсегда. Я думаю, что им придется начать в другом месте. А если они и начнут, это будет проблема", — заявил президент США.

Трамп добавил, что не позволит Тегерану возобновить свою ядерную программу, отметив, что Иран ищет возможности встретиться с ним.

Читайте также на портале "Комментарии" — иранская хакерская группа "Robert" заявила о похищении более 100 гигабайтов электронных писем, связанных с президентом США Дональдом Трампом. Они угрожают их обнародовать или продать заинтересованным сторонам.

Группа хакеров "Robert" объявила, что получила доступ к большому количеству конфиденциальной переписки с учетных записей, принадлежащим президенту США Дональду Трампу, а также председателю аппарата Белого дома Сюзи Уайлз, адвокату Линдси Галлиган, советнику Трампа Роджеру Стоуну и звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, с которой у президента были интимные отношения.

Также издание "Комментарии" сообщало – аятолла Нури Хамедани заявил, что президент США Дональд Трамп совершил нападение на ислам, когда заявил о возможности ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По словам Хамедани, Трамп должен получить "сокрушительный ответ" от исламского народа Ирана.




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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-says-iran-has-not-agreed-inspections-give-up-enrichment-2025-07-05/
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