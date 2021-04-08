32 пожизненных заключения вынесли в Турции

В Турции на пожизненное заключение были осуждены военные, которые руководили захватом здания генерального штаба и телекомпании TRT. Суд над участниками несостоявшегося военного переворота прошел в провинции Анкара 7 апреля.

Военный переворот 2016 года (фото из открытых источников)

Судья приговорил к пожизненному заключению 32 военнослужащих, выступивших против власти действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана

Нынешний судебный процесс - часть судебного разбирательства в отношении 497 подозреваемых в попытке переворота. В ходе суда еще 106 военнослужащих были приговорены за участие в террористической организации к различным срокам заключения — от 6 до 16 лет. 231 человек не получили никаких наказаний, 121 подсудимый был оправдан.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что настало время для пересмотра конституции Турции. Он призвал экспертов начать дискуссию в данном направлении и провести консультации предельно прозрачно. По словам президента Турции, итоговый текст главного документа страны будет представлен на суд ее граждан. "Итоговый текст должен быть представлен на суд нации. Мы начнем предпринимать необходимые конкретные шаги в Ассамблее по вопросам в области законодательства и в нашем президентстве по административным вопросам", — говорится в сообщении. Кроме этого, турецкий лидер сделал заявление о необходимости реформировать вертикаль власти и уделить особое внимание развитию регионального лидерства в приоритетных сферах жизнедеятельности страны. Отметим, в 2017 году в Турции уже проходил референдум по внесению поправок в конституцию.

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