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Эрдоган уверен в необходимости изменить конституцию страны

В 2017 году в Турции уже проходил референдум по внесению поправок в конституцию

сегодня, 00:50
Автор:

Ольга Чародий

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что настало время для пересмотра конституции Турции. Он призвал экспертов начать дискуссию в данном направлении и провести консультации предельно прозрачно. По словам президента Турции, итоговый текст главного документа страны будет представлен на суд ее граждан.

Эрдоган уверен в необходимости изменить конституцию страны

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

"Итоговый текст должен быть представлен на суд нации. Мы начнем предпринимать необходимые конкретные шаги в Ассамблее по вопросам в области законодательства и в нашем президентстве по административным вопросам", — говорится в сообщении.

Кроме этого, турецкий лидер сделал заявление о необходимости реформировать вертикаль власти и уделить особое внимание развитию регионального лидерства в приоритетных сферах жизнедеятельности страны.

Отметим, в 2017 году в Турции уже проходил референдум по внесению поправок в конституцию.

Напомним, в Турции идут переговоры с Россией о приобретении второй партии зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как считает  турецкий  глава, несмотрян на американские санкции,  которые были введены для того, чтобы  турция  не покупала у России данные комплексы, в конце этого месяца  запланирован новый раунд переговоров с  россиянами. "Сейчас идут переговоры по второй партии в соответствии с заключенным соглашением", — сказал Эрдоган.

Что касается возможной реакции со стороны Америке, турецкий лидер заявил, что Анкара не станет спрашивать ни у кого разрешенияЧто касается возможной реакции со стороны Америке, турецкий лидер заявил, что Анкара не станет спрашивать ни у кого разрешения.





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Источник: https://www.bbc.com/
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