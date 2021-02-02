Эрдоган уверен в необходимости изменить конституцию страны

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что настало время для пересмотра конституции Турции. Он призвал экспертов начать дискуссию в данном направлении и провести консультации предельно прозрачно. По словам президента Турции, итоговый текст главного документа страны будет представлен на суд ее граждан.

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

"Итоговый текст должен быть представлен на суд нации. Мы начнем предпринимать необходимые конкретные шаги в Ассамблее по вопросам в области законодательства и в нашем президентстве по административным вопросам", — говорится в сообщении.

Кроме этого, турецкий лидер сделал заявление о необходимости реформировать вертикаль власти и уделить особое внимание развитию регионального лидерства в приоритетных сферах жизнедеятельности страны.

Отметим, в 2017 году в Турции уже проходил референдум по внесению поправок в конституцию.

Напомним, в Турции идут переговоры с Россией о приобретении второй партии зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как считает турецкий глава, несмотрян на американские санкции, которые были введены для того, чтобы турция не покупала у России данные комплексы, в конце этого месяца запланирован новый раунд переговоров с россиянами. "Сейчас идут переговоры по второй партии в соответствии с заключенным соглашением", — сказал Эрдоган.

Что касается возможной реакции со стороны Америке, турецкий лидер заявил, что Анкара не станет спрашивать ни у кого разрешения. Что касается возможной реакции со стороны Америке, турецкий лидер заявил, что Анкара не станет спрашивать ни у кого разрешения.

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