Легендарный Burj Al Arab закрывают после атак: Дубай больше не так безопасен

Проніна Анна
Одна из самых известных гостиниц мира — Burj Al Arab — неожиданно приостанавливает работу на длительный период. Решение стало шоком для туристической индустрии, ведь этот объект давно является символом роскоши и безопасности Дубая.
В Дубае на 1,5 года закрывают одну из самых известных гостиниц мира
Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Jumeirah Group.
Отель закрывается на полтора года для масштабной реставрации. В компании отмечают, что это не завершение истории, а пауза для обновления и сохранения статуса одного из самых роскошных отелей мира.
Несмотря на официальное объяснение плановых работ, по данным международных медиа, ситуация значительно серьезнее. Закрытие связывается с последствиями атак в регионе.
В частности, еще 28 февраля в результате падения обломков беспилотника загорелся фасад здания , подтвердившегося в оборонном ведомстве ОАЭ.
Это стало одним из первых сигналов того, что даже Дубай больше не полностью защищен от военных рисков.
По официальным данным, в тот день силы ПВО ОАЭ перехватили:
– 132 ракеты
– 195 беспилотников
Такие цифры свидетельствуют о беспрецедентном уровне угрозы для региона , ранее считавшегося стабильным и безопасным для туризма.
Закрытие Burj Al Arab – это не только о ремонте. Это сигнал, что геополитическая ситуация уже влияет даже на самые премиальные туристические объекты.
Эксперты не исключают, что подобные решения могут приниматься и другими гостиницами или туристическими комплексами в регионе.
Таким образом, Дубай, годами строивший репутацию "острова стабильности", может столкнуться с новыми вызовами.
