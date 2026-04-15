Легендарный Burj Al Arab закрывают после атак: Дубай больше не так безопасен

Одна из самых известных гостиниц мира — Burj Al Arab — неожиданно приостанавливает работу на длительный период. Решение стало шоком для туристической индустрии, ведь этот объект давно является символом роскоши и безопасности Дубая.

В Дубае на 1,5 года закрывают одну из самых известных гостиниц мира

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Jumeirah Group.

Отель закрывается на полтора года для масштабной реставрации. В компании отмечают, что это не завершение истории, а пауза для обновления и сохранения статуса одного из самых роскошных отелей мира.

Что на самом деле стало причиной

Несмотря на официальное объяснение плановых работ, по данным международных медиа, ситуация значительно серьезнее. Закрытие связывается с последствиями атак в регионе.

В частности, еще 28 февраля в результате падения обломков беспилотника загорелся фасад здания , подтвердившегося в оборонном ведомстве ОАЭ.

Это стало одним из первых сигналов того, что даже Дубай больше не полностью защищен от военных рисков.

Масштабы угрозы

По официальным данным, в тот день силы ПВО ОАЭ перехватили:

– 132 ракеты

– 195 беспилотников

Такие цифры свидетельствуют о беспрецедентном уровне угрозы для региона , ранее считавшегося стабильным и безопасным для туризма.

Что это значит для туристов

Закрытие Burj Al Arab – это не только о ремонте. Это сигнал, что геополитическая ситуация уже влияет даже на самые премиальные туристические объекты.

Эксперты не исключают, что подобные решения могут приниматься и другими гостиницами или туристическими комплексами в регионе.

Таким образом, Дубай, годами строивший репутацию "острова стабильности", может столкнуться с новыми вызовами.

Читайте также в "Комментариях", что картина Пикассо была продана всего за 100 евро.