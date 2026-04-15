Легендарний Burj Al Arab закривають після атак: Дубай більше не такий безпечний

Один із найвідоміших готелів світу — Burj Al Arab — несподівано призупиняє роботу на тривалий період. Рішення стало шоком для туристичної індустрії, адже цей об’єкт давно є символом розкоші та безпеки Дубаю.

У Дубаї на 1,5 року закривають один із найвідоміших готелів світу

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Jumeirah Group.

Готель закривається на півтора року для масштабної реставрації. У компанії наголошують, що це не завершення історії, а пауза для оновлення та збереження статусу одного з найрозкішніших готелів світу.

Що насправді стало причиною

Попри офіційне пояснення про планові роботи, за даними міжнародних медіа, ситуація значно серйозніша. Закриття пов’язують із наслідками атак у регіоні.

Зокрема, ще 28 лютого внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся фасад будівлі, що підтвердили в оборонному відомстві ОАЕ.

Це стало одним із перших сигналів того, що навіть Дубай більше не є повністю захищеним від воєнних ризиків.

Масштаби загрози

За офіційними даними, того дня сили ППО ОАЕ перехопили:

– 132 ракети

– 195 безпілотників

Такі цифри свідчать про безпрецедентний рівень загрози для регіону, який раніше вважався стабільним і безпечним для туризму.

Що це означає для туристів

Закриття Burj Al Arab — це не лише про ремонт. Це сигнал, що геополітична ситуація вже впливає навіть на найпреміальніші туристичні об’єкти.

Експерти не виключають, що подібні рішення можуть ухвалювати й інші готелі або туристичні комплекси в регіоні.

Таким чином, Дубай, який роками будував репутацію "острова стабільності", може зіткнутися з новими викликами.

