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Лукашенко прилетел к Путину впервые после гибели Пригожина и решения Европарламента

Лукашенко просил об этой встрече с конца августа

14 сентября 2023, 18:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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14 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко улетел к российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщают российские паблики.

Лукашенко прилетел к Путину впервые после гибели Пригожина и решения Европарламента

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что главной частью визита Лукашенко в Россию станут переговоры с Путиным, которые должны пройти 15 сентября. Они должны обсудить: международную повестку и региональную проблематику; совместные задачи в экономике – в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, работу в сфере импортозамещения.


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Стало известно, что Лукашенко давно просил Путина встретиться. Но хозяин Кремля удосужился только сейчас. Как пишет проект " ВЧК-ОГПУ ", визит Лукашенко в Сочи для личной встречи с Путиным не является внезапным.

"Белорусская сторона пригласила встречу сразу после инцидента с самолетом Пригожина, но получила "отмашку" только сейчас", – сообщил информированный источник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко признали причастным к решению войны . Европарламент признал Лукашенко причастным к решению войны против Украины наравне с Путиным и призвал Международный уголовный суд выдать ордер на его арест. Соответствующую резолюцию приняли 13 сентября в Страсбурге в ходе пленарного заседания Европарламента.

Резолюция подробно перечисляет и описывает множество преступлений, совершаемых белорусским режимом. В ней фиксируется факт разжигания ненависти, активного участия в антиукраинской пропаганде, проводимой режимом Лукашенко. В то же время, в резолюции отмечается, что именно режим Лукашенко дал разрешение на агрессию против Украины с территории Беларуси, осуществляя прямые поставки боеприпасов и военного снаряжения российской армии.



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