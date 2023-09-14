Лукашенко прилетел к Путину впервые после гибели Пригожина и решения Европарламента

14 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко улетел к российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщают российские паблики.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что главной частью визита Лукашенко в Россию станут переговоры с Путиным, которые должны пройти 15 сентября. Они должны обсудить: международную повестку и региональную проблематику; совместные задачи в экономике – в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, работу в сфере импортозамещения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Стало известно, что Лукашенко давно просил Путина встретиться. Но хозяин Кремля удосужился только сейчас. Как пишет проект " ВЧК-ОГПУ ", визит Лукашенко в Сочи для личной встречи с Путиным не является внезапным.

"Белорусская сторона пригласила встречу сразу после инцидента с самолетом Пригожина, но получила "отмашку" только сейчас", – сообщил информированный источник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко признали причастным к решению войны . Европарламент признал Лукашенко причастным к решению войны против Украины наравне с Путиным и призвал Международный уголовный суд выдать ордер на его арест. Соответствующую резолюцию приняли 13 сентября в Страсбурге в ходе пленарного заседания Европарламента.

Резолюция подробно перечисляет и описывает множество преступлений, совершаемых белорусским режимом. В ней фиксируется факт разжигания ненависти, активного участия в антиукраинской пропаганде, проводимой режимом Лукашенко. В то же время, в резолюции отмечается, что именно режим Лукашенко дал разрешение на агрессию против Украины с территории Беларуси, осуществляя прямые поставки боеприпасов и военного снаряжения российской армии.

