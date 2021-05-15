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Главная Новости Мир Ближний Восток "Мама, я на вершине": в горах Турции бесследно исчезла украинская туристка (ФОТО)
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"Мама, я на вершине": в горах Турции бесследно исчезла украинская туристка (ФОТО)

В горах Анталии без вести пропала девушка, приехавшая на отдых. Её семья рассматривает версию похищения

сегодня, 13:34
Автор:

Мокрик Анастасия

Сорокадвухлетняя украинка отправилась на майские праздники в Турцию и без вести пропала. В последний раз о её местоположении было известно 2 мая, когда она отправила маме сообщение в Вайбере. Об этом информирует портал 4sport.

"Мама, я на вершине": в горах Турции бесследно исчезла украинская туристка (ФОТО)

В Анталии пропала туристка из Украины - фото: из открытых источников

По словам источника, девушка по имени Яна Кривошея отправилась в Анталию совершенно одна. Она хотела отдохнуть от людей и насладиться природой. Плюс ко всему, Яна является любительницей альпинизма. 

2 мая пропавшая отправила сообщение своей маме с текстом "Я на вершине". До этого она сообщала, что будет подниматься на гору Sivri Dağ высотой 1644 метров. Это было последнее сообщение, которая Яна отправила своей семье. После этого её местонахождение больше не было известно.

”Мама, я на вершине”: в горах Турции бесследно исчезла украинская туристка (ФОТО) - фото 2

10 мая туристка должна была вылетать назад в Украину. Однако в самолет Яна Кривошея так и не села и в аэропорту не появлялась. Родственники забили тревогу и обратились в турецкую полицию с заявлением о пропаже. Сын девушки также заявил в полицию своего города. Было возбуждено производство.

Семья Яны предполагает, что это могло быть похищение, так как 4 мая телефон девушки включился. Оказалось, что он находился в 90 км от места её пропажи. Однако полиция не отрабатывала включение телефона. По словам сестры пропавшей, правоохранители уверены, что девушка найдется.

На сегодняшний день нет никакой информации о местонахождении пропавшей украинки. Её родственники обратились к альпинистам с просьбой о помощи в поисках Яны.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Турции из-за украинских туристов закрыли отель, а также о том, что Турция смягчила условия для въезда.



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Источник: https://4sport.ua/news?id=34012
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