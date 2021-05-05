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В Турции из-за украинских туристов закрыли отель

Турецкое правительство дало отелю несколько дней для того, чтобы эвакуировать всех посетителей

5 мая 2021, 21:48
Автор:

Татьяна Веремеева

В столице Турции Анталии запретили деятельность пятизвёздочного отеля, который организовал массовую пасхальную вечеринку для украинцев, игнорируя все карантинные ограничения, действующие сейчас в стране. Об этом сообщает Turkiye.

В Турции из-за украинских туристов закрыли отель

В Турции закрыли отель из-за украинских туристов

В медиа появились фото развлечений из отеля, который находится в "красной" зоне. На изображениях видно, что отдыхающие не соблюдают социальной дистанции.

Губернатор Антальи Эрсин Языджи сделал заявление по этому поводу. Он отметил, что ряд фото, на которых видно, как люди игнорируют все карантинные ограничения, попали в соцсети и прессу. После этого в отель направили специалистов с проверками, которые подтвердили факт нарушения карантинных ограничений.

По словам городского главы Антальи, отель лишился сертификата безопасного туризма, подготовленного турецким Институтом стандартов под руководством Министерства туризма.

Если у отеля нет такого сертификата, то он не сможет работать в период пандемии. Поскольку указанный отель игнорировал все правила, его деятельность остановили.

Обращаясь к туристам, губернатор отметил: "Это столица туризма. У нас много 5-звездочных и 4-звездочных отелей. Начиная с августа прошлого года, мы стараемся предоставлять качественные услуги и заботимся о безопасности посетителей. Нам удалось возобновить туризм, хоть и с небольшими ограничениями в условиях пандемии. Давайте избегать поведения, которое может нанести ущерб как непосредственно туристам, так и бизнесу. Сейчас мы делаем все, что можем. Также хочется еще раз подчеркнуть: если отели будут нарушать условия карантина, то их ждет такая же участь".

Напомним, с 7 мая в Турции вступают в силу более ужесточенные карантинные ограничения в связи со стремительным распространением коронавируса. В турецких магазинах смогут продавать только основные продукты и средства гигиены.


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