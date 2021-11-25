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Медведь оторвал дверь у дорогого Lamborghini, принадлежащего арабскому шейху (ВИДЕО)

Такой спорткар стоит более четверти миллиона долларов

25 ноября 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Косолапый, проживающий в домашнем зоопарке, что удерживает арабский шейх Хумайда Абдулла Альбукаиш, вырвал дверь его роскошного авто Lamborghini Huracan Performante, которое стоит почти 275 тысяч зеленых.

Медведь оторвал дверь у дорогого Lamborghini, принадлежащего арабскому шейху (ВИДЕО)

Медведь оторвал дверь спорткара (фото из открытых источников)

В социальных сетях шейх выставил видеоролик этой истории. Написал просто: "Без комментариев".

В видео коллекционер суперкаров – за рулем оранжевого авто. Он угощает медведя яблоком. Косолапый подходит к суперкару с той стороны, где сидят пассажиры и становится лапами на двери авто. Они не выдерживает вес зверя, отламываются и летят на землю. Животное испугалось и прыгнуло в другую сторону, а шейх рассмеялся по поводу выходки своего любимца.

Косолапый живет в домашнем зоопарке арабского богача. Здесь также есть тигры, львы гиены и другие представители животного мира.

Известно, что представитель арабского мира – шейх Хумайд Абдулла Альбукаиш, проживающий в Дубае, является инвестором и коллекционирует суперкары.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что внедорожник Lamborghini может похвастаться турбодизелем от пикапа . Внедорожник Lamborghini LM002, выпущенный более двадцати лет назад, остается в некотором роде уникальным автомобилем. Хотя бы по той причине, что он вышел тиражом в 48 единиц. Однако эксклюзивность модели совершенно не помешала владельцу небольшой компании Design and Italian Racing, использовавшему Lamborghini LM002 для перевозки суперкаров Ferrari. Чтобы увеличить возможности внедорожника, ему предоставили 5,9-литровый турбодизель Cummins, снятый со старого пикапа Ram.


 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CWnoahkJH_8/
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