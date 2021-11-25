Медведь оторвал дверь у дорогого Lamborghini, принадлежащего арабскому шейху (ВИДЕО)

Косолапый, проживающий в домашнем зоопарке, что удерживает арабский шейх Хумайда Абдулла Альбукаиш, вырвал дверь его роскошного авто Lamborghini Huracan Performante, которое стоит почти 275 тысяч зеленых.

Медведь оторвал дверь спорткара (фото из открытых источников)

В социальных сетях шейх выставил видеоролик этой истории. Написал просто: "Без комментариев".

В видео коллекционер суперкаров – за рулем оранжевого авто. Он угощает медведя яблоком. Косолапый подходит к суперкару с той стороны, где сидят пассажиры и становится лапами на двери авто. Они не выдерживает вес зверя, отламываются и летят на землю. Животное испугалось и прыгнуло в другую сторону, а шейх рассмеялся по поводу выходки своего любимца.

Косолапый живет в домашнем зоопарке арабского богача. Здесь также есть тигры, львы гиены и другие представители животного мира.

Известно, что представитель арабского мира – шейх Хумайд Абдулла Альбукаиш, проживающий в Дубае, является инвестором и коллекционирует суперкары.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что внедорожник Lamborghini может похвастаться турбодизелем от пикапа . Внедорожник Lamborghini LM002, выпущенный более двадцати лет назад, остается в некотором роде уникальным автомобилем. Хотя бы по той причине, что он вышел тиражом в 48 единиц. Однако эксклюзивность модели совершенно не помешала владельцу небольшой компании Design and Italian Racing, использовавшему Lamborghini LM002 для перевозки суперкаров Ferrari. Чтобы увеличить возможности внедорожника, ему предоставили 5,9-литровый турбодизель Cummins, снятый со старого пикапа Ram.





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