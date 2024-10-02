Месть будет жестокой: Нетаньяху рассказал об ответе Израиля Ирану на ракетный удар

1 октября Иран совершил ракетную атаку на Израиль. Однако она провалилась. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает "Reuters".

Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников

На встрече по вопросам политики и безопасности премьер подчеркнул, что Иран совершил большую ошибку, за которую заплатит.

"Иран снова атаковал Израиль сотнями ракет. Эта атака провалилась. Она была сорвана благодаря системе ПВО Израиля, которая является самой передовой в мире. Иран совершил большую ошибку сегодня вечером — и он заплатит за это. Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам", — заявил Нетаньяху.

Отдельно представитель Израиля в ООН заявил, что Иран вскоре почувствует последствия своих действий, и ответ будет болезненным.

При этом издание The Wall Street Journal напомнило, что Израиль предупреждал Иран о том, что в ответ на любую атаку израильской территории страна нанесет прямые удары по иранским ядерным или нефтяным объектам.

Не скрывают того, что будут последствия ракетной атаки Ирана на Израиль также в Вашингтоне. Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Америка будет координировать действия с Израилем в ответ на ракетную атаку Ирана, назвав это "значительной эскалацией". Он также пообещал, что будут последствия.

Отметим, что после заявления Нетаньяху агентство Reuters сообщило о новом заявлении со стороны Ирана. В частности, иранские вооруженные силы предостерегли союзников Израиля от прямого вмешательства.

Там заявили, что нанесут удар по "базам и интересам" сторонников Израиля в регионе, если они напрямую вмешаются в действия Тегерана. Также иранская сторона добавила, что любой ответ Израиля на ракетную атаку Ирана будет встречен "масштабным разрушением" израильской инфраструктуры.

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