Месть будет жестокой: Нетаньяху рассказал об ответе Израиля Ирану на ракетный удар

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Кравцев Сергей
1 октября Иран совершил ракетную атаку на Израиль. Однако она провалилась. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает "Reuters".
Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников
На встрече по вопросам политики и безопасности премьер подчеркнул, что Иран совершил большую ошибку, за которую заплатит.
Отдельно представитель Израиля в ООН заявил, что Иран вскоре почувствует последствия своих действий, и ответ будет болезненным.
При этом издание The Wall Street Journal напомнило, что Израиль предупреждал Иран о том, что в ответ на любую атаку израильской территории страна нанесет прямые удары по иранским ядерным или нефтяным объектам.
Не скрывают того, что будут последствия ракетной атаки Ирана на Израиль также в Вашингтоне. Представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Америка будет координировать действия с Израилем в ответ на ракетную атаку Ирана, назвав это "значительной эскалацией". Он также пообещал, что будут последствия.
Отметим, что после заявления Нетаньяху агентство Reuters сообщило о новом заявлении со стороны Ирана. В частности, иранские вооруженные силы предостерегли союзников Израиля от прямого вмешательства.
Там заявили, что нанесут удар по "базам и интересам" сторонников Израиля в регионе, если они напрямую вмешаются в действия Тегерана. Также иранская сторона добавила, что любой ответ Израиля на ракетную атаку Ирана будет встречен "масштабным разрушением" израильской инфраструктуры.
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