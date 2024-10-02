Стало известно, сколько ракет Иран выпустил по Израилю

1 октября Иран запустил по Израилю 180 ракет, сообщил спикер Армии обороны Израиля.

Иран совершил массированную атаку на Израиль. Фото из открытых источников

Отмечается, что Израилю удалось сбить большинство иранских ракет.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал атаку Ирана неэффективной. Он заявил, что в Израиле нет погибших в результате вражеской ракетной атаки.

В Белом доме также заявили, что корабли ВМС США участвовали в отражении иранской атаки.

Как сообщило иранское агентство IRIB, при ударах по Израилю Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты. Наиболее дальнобойной иранской ракетой является Shahab 3, которая может пролететь 2000 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вечером 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел Израиля, запустив более 400 ракет со своей территории. Об этом сообщают Вооруженные силы Израиля и The Jerusalem Post. ЦАХАЛ обратился к населению с призывом следовать указаниям командования тыла и немедленно укрыться в защищенных местах после объявления воздушной тревоги. Военные предупредили, что огонь со стороны Ирана может носить широкомасштабный характер, и что угроза остается серьезной.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, если одержит победу на президентских выборах. "Я получил от Дональда Трампа очень четкую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", — заявил Владимир Зеленский.