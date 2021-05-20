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Главная Новости Мир Ближний Восток Министр иностранных дел Израиля заявил о продолжении войны и новых целях в Секторе Газа
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Министр иностранных дел Израиля заявил о продолжении войны и новых целях в Секторе Газа

Израильская сторона пока не собирается прекращать военную операцию в Газе

сегодня, 11:42
Автор:

Ярослав Волков

Продолжается новый конфликт на Ближнем Востоке. Так, глава дипведомства Израиля Габи Ашкенази в телефонной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Тель-Авиву необходимо "еще несколько дней" для завершения операции в Секторе Газа, передает издание Axios.

Министр иностранных дел Израиля заявил о продолжении войны и новых целях в Секторе Газа

Обстрел Израиля с территории Сектора Газа - фото из открытых источников

По информации источника, Ашкенази сообщил Блинкену, что у израильской стороны имеется еще несколько военных целей в Газе, а, следовательно, она продолжит нанесение артиллерийских ударов по ее территории.

В свою очередь, представитель США отметил, что Вашингтон надеется на быстрое окончание операции в Газе. Также он подчеркнул, что Штаты в данный момент блокируют инициативу Франции в Совбезе ООН по Газе, однако больше не смогут оказывать поддержку Израилю по данному вопросу.

К слову, представитель Израиля также сообщил, что перед заключением перемирия будут нанесены новые удары по инфраструктуре ХАМАС. Эксперты, анализируя слова Ашкенази, опасаются, что скорого прекращения нового конфликта на Ближнем Востоке ожидать не стоит.

Эскалация конфликта началась после решения Верховного суда Израиля о выселении палестинцев из жилых домов в квартале Шейх-Джаррах, районе Восточного Иерусалима.

Напомним, МИД Украины сообщил о разработке плана эвакуации наших соотечественников из Сектора Газа, охваченного вооруженным конфликтом. Официально известно о 120 украинцах, желающих покинуть эту территорию.

Позже стало известно, что официальный Киев договорился о "зеленом коридоре" для эвакуации граждан Украины из Сектора Газа: предполагается вывоз желающих через Египет.





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Источник: https://www.axios.com
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