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Главная Новости Мир Ближний Восток «Мир мощнее войны»: Папа Римский выступил в «столице» ИГИЛ
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«Мир мощнее войны»: Папа Римский выступил в «столице» ИГИЛ

Папа Римский после службы выпустил белого голубя

сегодня, 14:10
Автор:

Светлана Шкурупий

В воскресенье, 7 марта, в Мосул — бывшую "столицу" ИГИЛ на севере Ирака, прибыл Папа Римский Франциск, чтобы провести богослужение. 

«Мир мощнее войны»: Папа Римский выступил в «столице» ИГИЛ

Папа Римский выступил в «столице» ИГИЛа / фото: Sky News

Сообщается, что в город понтифик прибыл на вертолете из соседнего населенного пункта Эрбил и провел служба на городской площади, которая окружена разрушенными зданиями и руинами церквей. Город Мосул с июня 2014 года находился под контролем "Исламского государства", там бывший лидер ИГИЛ Абу-Бакр аль-Багдади провозгласил так называемый "халифат". 

На площади Папа Римский заявил, что эта страна подверглась варварским ударам, были уничтожены культурные места, а тысячам людей пришлось бежать.

"Сегодня мы подтверждаем свою убежденность в том, что братство долговечнее братоубийства, что надежда мощнее ненависти, что мир мощнее войны", — заявил понтифик.

После завершения службы Папа Римский выпустил в небо белого голубя, который символизирует мир и надежду. 

«Мир мощнее войны»: Папа Римский выступил в «столице» ИГИЛ - фото 2
«Мир мощнее войны»: Папа Римский выступил в «столице» ИГИЛ - фото 3

Стоит отметить, что под контролем ИГИЛ город Мосул был три года и за этот период погибло от 9 до 11 тысяч человек. Ватикан надеется, что приезд Папы Римского в город побудит христианские общины оставаться в этом районе, несмотря на годы преследования.

Напомним, что в своей недавно изданной книге "Пороки и добродетели" Папа Римский Франциск рассказал, что мир ожидает новая катастрофа — глобальный потоп. Но если страны объединят силы в борьбе с изменением климата, то беды удастся избежать. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Папа Римский Франциск учел ситуацию с пандемией коронавируса и объявил для верующих особую индульгенцию.


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Источник: https://news.sky.com/story/pope-in-iraq-the-pontiffs-symbolic-visit-amid-the-rubble-came-with-a-message-of-peace-and-hope-12238600
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