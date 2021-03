«Мир мощнее войны»: Папа Римский выступил в «столице» ИГИЛ

В воскресенье, 7 марта, в Мосул — бывшую "столицу" ИГИЛ на севере Ирака, прибыл Папа Римский Франциск, чтобы провести богослужение.

Папа Римский выступил в «столице» ИГИЛа / фото: Sky News

Сообщается, что в город понтифик прибыл на вертолете из соседнего населенного пункта Эрбил и провел служба на городской площади, которая окружена разрушенными зданиями и руинами церквей. Город Мосул с июня 2014 года находился под контролем "Исламского государства", там бывший лидер ИГИЛ Абу-Бакр аль-Багдади провозгласил так называемый "халифат".

На площади Папа Римский заявил, что эта страна подверглась варварским ударам, были уничтожены культурные места, а тысячам людей пришлось бежать.

"Сегодня мы подтверждаем свою убежденность в том, что братство долговечнее братоубийства, что надежда мощнее ненависти, что мир мощнее войны", — заявил понтифик.

После завершения службы Папа Римский выпустил в небо белого голубя, который символизирует мир и надежду.

Стоит отметить, что под контролем ИГИЛ город Мосул был три года и за этот период погибло от 9 до 11 тысяч человек. Ватикан надеется, что приезд Папы Римского в город побудит христианские общины оставаться в этом районе, несмотря на годы преследования.

