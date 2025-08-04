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Мир на Ближнем Востоке снова откладывается: Нетаньяху сделал жесткое заявление

После видео с заложниками Нетаньяху призвал уничтожить ХАМАС, который "не хочет соглашения"

4 августа 2025, 08:25
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что недавно опубликованные видео двух истощенных заложников в Газе лишний раз доказывают, что ХАМАС не заинтересован в достижении соглашения об освобождении заложников, и что эти кадры укрепили его решимость "уничтожить" террористическую группировку. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Нетаньяху сделал в видеообращении, распространенном его пресс-службой.

Мир на Ближнем Востоке снова откладывается: Нетаньяху сделал жесткое заявление

Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников

"Я точно понимаю, чего хочет ХАМАС. Он не хочет сделки. Он хочет сломать нас – этими ужасными видео, фальшивой пропагандой ужасов, которую он распространяет по всему миру", – заявил глава израильского правительства.

Обращаясь к израильской общественности, израильский премьер сказал, что он был "шокирован" "ужасающими видео", после чего побеседовал с семьями заложников.

Премьер добавил, что ХАМАС морит голодом заложников, "как нацисты морили голодом евреев", но такие шаги не сломают Израиль.

Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что он полон еще большей решимости освободить израильских пленных, уничтожить ХАМАС и обеспечить, чтобы Газа больше никогда не представляла угрозы для Израиля.

Напомним, в субботу ХАМАС опубликовал видео с заложником Эвятаром Давидом. Тот выглядит истощенным и роет яму, по его словам на видео, для своей же могилы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Иран вмешался в последние переговоры о прекращении огня, подавая сигналы ХАМАС. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, сообщает "CNN".

В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, глава Белого дома обвинил Иран во вмешательстве в переговоры о прекращении войны в Секторе Газа.




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Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanyahu-videos-of-emaciated-hostages-prove-that-hamas-doesnt-want-a-deal/
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