Мирные переговоры Израиля с ХАМАС окончательно сорваны: кого обвинил Трамп

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Кравцев Сергей
Иран вмешался в последние переговоры о прекращении огня, подавая сигналы ХАМАС. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, сообщает "CNN".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, глава Белого дома обвинил Иран во вмешательстве в переговоры о прекращении войны в Секторе Газа.
Президент США также сослался на недавнее появление министра иностранных дел Ирана в эфире одной из телепрограмм.
Читайте также на портале "Комментарии" - сенатор Линдси Грэм придерживается мнения, что завершить войну с ХАМАС путем переговоров нереально. Израиль готовится провести полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС, создав лучшее будущее для палестинцев. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Грэм озвучил в интервью программе Meet The Press на телеканале CNBC.
Также издание "Комментарии" сообщало – в ООН заявили о катастрофической ситуации с продуктами — "самым голодным местом на Земле" называют Газу. Отмечается, что под угрозой голода находится все население Палестинской территории.
Ранее "Комментарии" писали – вопреки позиции Израиля Трамп сделал резко заявление о Ближнем Востоке.