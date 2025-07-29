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Мирные переговоры Израиля с ХАМАС окончательно сорваны: кого обвинил Трамп

Президент США считает, что за срывом мирных переговоров Израиля с ХАМАСом стоит Иран

29 июля 2025, 08:40
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Кравцев Сергей

Иран вмешался в последние переговоры о прекращении огня, подавая сигналы ХАМАС. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, сообщает "CNN".

Мирные переговоры Израиля с ХАМАС окончательно сорваны: кого обвинил Трамп

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, глава Белого дома обвинил Иран во вмешательстве в переговоры о прекращении войны в Секторе Газа.                                         

"Иран посылал плохие сигналы, скажу я вам. Для страны, которая только что была уничтожена, они посылают очень плохие сигналы, очень неприятные сигналы. И они не должны этого делать", — сказал глава Белого дома.

Президент США также сослался на недавнее появление министра иностранных дел Ирана в эфире одной из телепрограмм.

"И я думаю, что они вмешались в эти переговоры, давая ХАМАСу сигналы и приказы. А это плохо. Это очень плохо", — сказал Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" - сенатор Линдси Грэм придерживается мнения, что завершить войну с ХАМАС путем переговоров нереально. Израиль готовится провести полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС, создав лучшее будущее для палестинцев. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Грэм озвучил в интервью программе Meet The Press на телеканале CNBC.  

Также издание "Комментарии" сообщало – в ООН заявили о катастрофической ситуации с продуктами — "самым голодным местом на Земле" называют Газу. Отмечается, что под угрозой голода находится все население Палестинской территории.         

Ранее "Комментарии" писали – вопреки позиции Израиля Трамп сделал резко заявление о Ближнем Востоке.




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Источник: https://www.cnn.com/world/live-news/israel-hamas-gaza-news-07-28-25#cmdne6clq00003b6nbaqze0gx
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