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Мир на пороге новой войны на Ближнем Востоке: США призывают Израиль остановиться

В США считают, что Израиль может обеспечить безопасность граждан на севере страны без открытия второго фронта.

23 сентября 2024, 21:20
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Лиля Воробьева

  США предостерегли Израиль от развертывания полномасштабной военной операции против ливанской группировки "Хезболла". Как сообщает Financial Times со ссылкой на Укринформ , спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал Израиль избегать эскалации конфликта, отметив, что есть другие пути решения вопроса, в частности возвращение эвакуированных граждан с севера без открытия второго фронта.

Мир на пороге новой войны на Ближнем Востоке: США призывают Израиль остановиться

Атака Израиля на Ливан (фото из открытых источников)

Кирби подчеркнул, что эскалация не отвечает интересам Израиля, и это было прямо озвучено израильским коллегам. Президент США Джо Байден также отметил усилия его администрации по предотвращению более широкого конфликта. В ходе разговора министра обороны США Ллойда Остина с израильским коллегой обсуждалась важность дипломатического подхода и беспокойства по поводу безопасности американцев в регионе.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что давление на "Хезболлу" будет продолжаться, и что группировка уже подверглась ударам, которые не ожидали. Он пообещал, что если "Хезболла" еще не получила сигнал, получит его в ближайшее время.

"За последние несколько дней мы нанесли "Хезболлу" удары, которых она не ожидала. Если "Хезболла" не получила сообщения, я обещаю вам, что она его получит", — заявил израильский премьер-министр в воскресенье.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как долго Израиль готовил "пейджер-джихад" Хезболлы . Израильские спецслужбы готовили операцию по подрыву пейджеров на боевиках "Хезболлы" в Ливане не менее 15 лет. Об этом пишет издание "ABC News", со ссылкой на источник в американской разведке.

Сообщается, что при планировании атаки были задействованы подставные компании, в которых сотрудники израильской разведки и их активы выступали как прикрытие легальной компании, производившей пейджеры, причем, по крайней мере, некоторые из тех, кто выполнял эту работу, не знали, на кого они на самом деле работают.
 



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Источник: https://www.ft.com/content/2bb03f05-c3d5-4f3f-99e3-56f541f51769
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