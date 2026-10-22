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Мира не будет: какую команду Трамп готовится дать сразу после выборов

Вашингтон и Тель-Авив прорабатывают сценарий короткой, но интенсивной военной операции

22 октября 2026, 12:10
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Кравцев Сергей

США и Израиль разрабатывают планы новой военной операции против Ирана, которую могут начать после промежуточных выборов в американский Конгресс 3 ноября. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Мира не будет: какую команду Трамп готовится дать сразу после выборов

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, подготовка к возможным ударам активизировалась. Военные ведомства двух стран проводят учения, включая полеты над Ираком для отработки маневров, необходимых при нанесении авиаударов. На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет встретился в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Среди потенциальных целей операции называются энергетическая инфраструктура Ирана, ядерные объекты, а также запасы ракет и беспилотников. Некоторые американские чиновники полагают, что новая масштабная серия атак способна нанести серьезный удар по иранской экономике и заставить Тегеран пойти на уступки за столом переговоров.

Однако успех такого сценария не гарантирован. Предыдущая фаза интенсивных американо-израильских ударов, проходившая с февраля по апрель, сопровождалась ростом мировых цен на энергоносители и инфляции, обострением ситуации на Ближнем Востоке и сокращением американских запасов ракет-перехватчиков.

Кроме того, Дональд Трамп пока не дал окончательного согласия на возобновление масштабной операции. По информации NYT, в этом месяце он уже блокировал планы ударов, несмотря на высокую готовность военных.

Параллельно Вашингтон продолжает дипломатические контакты, используя угрозу новой войны для давления на Иран по вопросам ядерной программы и контроля над Ормузским проливом. Однако Тегеран не готов обсуждать ядерные уступки на нынешнем этапе переговоров.

В Белом доме заявили, что не комментируют возможные военные планы. При этом администрация Трампа подчеркивает: все варианты остаются на столе, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

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