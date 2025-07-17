Может вспыхнуть еще одна война: где в этот раз становится горячо

Власти Сирии не позволят втянуть меньшинство друзов в дела внешней силы, а сирийский народ не боится войны. Об этом заявил временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, сообщает Reuters.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Фото: из открытых источников

Ахмед аш-Шараа назвал приоритетом Сирии защиту граждан-друзов, а также их прав.

В своем первом телевизионном обращении после мощных израильских авиаударов по Дамаску в среду, аш-Шараа обратился к меньшинству друзов.

"Мы не боимся войны, но поставили интересы сирийского народа выше разрушения. Защита ваших (друзов – ред.) прав является нашим приоритетом, и мы отвергаем любые попытки втянуть вас в руки внешней силы", — сказал он.

Сирийский лидер также добавил, что Сирия "не из тех, кто боится войны".

"Сирийский народ не боится войны и готов сражаться, если будет угроза его достоинству", — подчеркнул временный президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Сувейде на юге Сирии начались масштабные боевые действия между правительственными силами и вооруженным ополчением друзов. На эти события отреагировал Израиль, который заявляет о необходимости защиты меньшинства, и нанес авиаударов по сирийским правительственным объектам, включая здание Генштаба в Дамаске.

15 июля сирийское Минобороны объявило о достижении соглашения о прекращении огня с представителями друзов. Но уже на следующий день сделка сорвалась. По данным Сирийского центра по мониторингу прав человека, с начала боев погибли более 250 человек, среди которых 71 мирный житель, включая детей и женщин, а также 138 сирийских солдат. Также сообщается о казнях 21 человека правительственными силами Сирии без суда и следствия.

В ответ на обострение Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 16 июля нанесла по меньшей мере семь ударов по сирийским военным целям, в том числе под атакой оказались здания Генерального штаба в Дамаске, президентский дворец, а также танки и другая военная техника в районе Сувейды.



