Может вспыхнуть еще одна война: почему ОАЭ срочно выводят войска из Йемена

Объединенные Арабские Эмираты объявили о выводе оставшихся своих войск из Йемена после того, как Саудовская Аравия поддержала ультиматум с требованием к ОАЭ покинуть страну в течение 24 часов. Этот шаг стал признаком серьезного углубления кризиса между двумя ключевыми государствами Персидского залива, сообщает Reuters.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Обострению предшествовал авиаудар коалиции под руководством Саудовской Аравии по порту Мукалла на юге Йемена. В Эр-Рияде заявили, что целью атаки был груз оружия и боеприпасов, якобы доставленных из ОАЭ. По версии коалиции, вооружение планировалось распределить в провинции Хадрамут для поддержки местных сепаратистов.

Председатель президентского совета Йемена Рашад аль-Алими, которого поддерживает Саудовская Аравия, потребовал от эмиратских сил покинуть страну в течение суток. Он обвинил ОАЭ в подстрекательстве Южного переходного совета к дестабилизации обстановки и попытке "восстания против власти".

Саудовская Аравия, в свою очередь, назвала действия Эмиратов угрозой национальной безопасности и обозначила их как "красную линию". В Эр-Рияде считают, что ОАЭ используют йеменских сепаратистов для продвижения собственных интересов у границ королевства.

Министерство обороны ОАЭ заявило о "добровольном прекращении" миссии своих антитеррористических подразделений в Йемене. В ведомстве уточнили, что дальнейшее присутствие будет ограничено лишь "специализированным персоналом" для координации с партнерами.

К урегулированию кризиса подключились США. Государственный секретарь Марко Рубио провел переговоры с министрами иностранных дел Саудовской Аравии и ОАЭ, пытаясь снизить напряженность. Поддержку дипломатическим усилиям выразили также Кувейт, Бахрейн и Катар.

Йеменский конфликт продолжается с 2014 года, когда движение хуситов "Ансар Аллах", поддерживаемое Ираном, захватило столицу Сану. Несмотря на действия коалиции, хуситы контролируют значительную часть страны и регулярно атакуют инфраструктуру Саудовской Аравии и торговые суда в Красном море.

