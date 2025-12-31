Може спалахнути ще одна війна: чому ОАЕ терміново виводять війська з Ємену

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про виведення своїх військ, що залишилися, з Ємену після того, як Саудівська Аравія підтримала ультиматум з вимогою до ОАЕ залишити країну протягом 24 годин. Цей крок став ознакою серйозного поглиблення кризи між двома ключовими державами Перської затоки, повідомляє Reuters.

Загострення на Близькому Сході. Фото: з відкритих джерел

Загострення передував авіаудар коаліції під керівництвом Саудівської Аравії портом Мукалла на півдні Ємену. В Ер-Ріяді заявили, що метою атаки був вантаж зброї та боєприпасів, нібито доставлених з ОАЕ. За версією коаліції, озброєння планувалося розподілити у провінції Хадрамут для підтримки місцевих сепаратистів.

Голова президентської ради Ємену Рашад аль-Алімі, якого підтримує Саудівська Аравія, вимагає від еміратських сил залишити країну протягом доби. Він звинуватив ОАЕ у підбурюванні Південної перехідної ради до дестабілізації обстановки та спроби "повстання проти влади".

Саудівська Аравія, у свою чергу, назвала дії Еміратів загрозою національній безпеці та позначила їх як "червону лінію". В Ер-Ріяді вважають, що ОАЕ використовують єменських сепаратистів для просування власних інтересів біля кордонів королівства.

Міністерство оборони ОАЕ заявило про "добровільне припинення" місії своїх антитерористичних підрозділів у Ємені. У відомстві уточнили, що подальша присутність буде обмежена лише спеціалізованим персоналом для координації з партнерами.

До врегулювання кризи приєдналися США. Державний секретар Марко Рубіо провів переговори з міністрами закордонних справ Саудівської Аравії та ОАЕ, намагаючись зменшити напруженість. Підтримку дипломатичним зусиллям висловили також Кувейт, Бахрейн та Катар.

Єменський конфлікт триває з 2014 року, коли рух хуситів "Ансар Аллах", який підтримує Іран, захопив столицю Сану. Незважаючи на дії коаліції, хусити контролюють значну частину країни та регулярно атакують інфраструктуру Саудівської Аравії та торгові судна у Червоному морі.

