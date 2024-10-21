На Ближнем Востоке что-то намечается: кого США срочно перебросили в Израиль

Пентагон срочно распорядился перебросить в Израиль свою передовую систему противоракетной обороны. Теперь система THAAD находится "на месте". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, сообщает "Times of Israel".

Обострение на Ближнем Востоке. Фото из открытых источников

Отмечается, что THAAD является важнейшей частью эшелонированной системы противовоздушной обороны вооруженных сил США и дополняет и без того мощную противоракетную оборону Израиля.

"Система THAAD установлена", — сказал Остин, общаясь с журналистами перед своим прибытием в Украину.

Он не стал сообщать, введен ли объект в эксплуатацию, но добавил: "У нас есть возможность ввести его в эксплуатацию очень быстро, и мы идем в ногу со временем, как и ожидалось".

Батарея противоракетной обороны была отправлена американскими военными для защиты Израиля в случае реакции Ирана на ожидаемую ответную атаку Израиля после того, как Тегеран выпустил 200 баллистических ракет по Израилю в начале этого месяца.

В понедельник Остин заявил журналистам, что "трудно сказать, как именно будет выглядеть удар" Израиля.

"В конце концов, это решение Израиля, и независимо от того, считают ли израильтяне его пропорциональным или нет, и как его воспринимают иранцы, я имею в виду, что это могут быть две разные вещи. Мы собираемся сделать — и продолжим делать — все, что сможем… чтобы снизить напряженность и, надеюсь, заставить обе стороны начать деэскалацию. Так что посмотрим, что произойдет", — высказался Остин.

Комментарии Остина прозвучали на следующий день после того, как два сообщения указали на то, что система THAAD уже действует на территории Израиля.

СМИ пишет, что для эксплуатации системы скорее всего будет задействовано около 100 американских военнослужащих. Система считается дополнительной к системе Patriot, но может защищать более обширную территорию и поражать цели на расстоянии 150–200 километров.

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