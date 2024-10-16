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На Ближнем Востоке накаляются страсти: какой ультиматум США поставили Израилю

От предупреждений Вашингтон перешел к угрозам, грозит ограничить военную помощь

сегодня, 11:51
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Кравцев Сергей

Соединенные Штаты требуют от Израиля в течение следующего месяца принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в Секторе Газа, иначе страну ждет серьезное ограничение военной помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

На Ближнем Востоке накаляются страсти: какой ультиматум США поставили Израилю

США и Израиль. Фото из открытых источников

Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин обратились с письмом к израильскому правительству в воскресенье, 13 октября. В нем требуется принять конкретные меры для разрешения ухудшающейся ситуации в палестинском анклаве на фоне возобновления израильского наступления на севере Сектора Газа. В случае отсутствия реакции, это может повлиять на политику США.

"Мы особенно обеспокоены тем, что последние действия израильского правительства ... способствуют ускоренному ухудшению условий в Газе", — говорится в копии письма.

В письме упоминаются введенные Израилем ограничения, в частности на коммерческий импорт, запрет большинства гуманитарных перевозок между севером и югом Сектора Газа, а также "обременительные и чрезмерные" ограничения на товары, которые могут ввозиться на территорию анклава.

"Reuters" обращает внимание, что представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что письмо "не было угрозой", но в очередной раз подчеркнул насущную необходимость увеличения гуманитарной помощи в Секторе Газа.

"Нам кажется, что они (израильтяне) воспринимают это серьезно", — сказал Кирби о письме, не уточняя деталей.

Авторы материала отмечают, письмо является самым четким ультиматумом правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху с начала конфликта в Секторе Газа, что повышает вероятность изменения в поддержке Израиля со стороны Вашингтона.

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