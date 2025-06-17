На Ближнем Востоке накаляется ситуация: кому Израиль пригрозил ликвидацией

Израиль заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи может повторить судьбу бывшего диктатора Ирака Саддама Хусейна. Об этом говорится в материале CNN.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что такое заявление во вторник сделал министр обороны Израиля Исраэль Кац на встрече с военными в Тель-Авиве.

"Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения военных преступлений и ракетных обстрелов израильских городов", — подчеркнул Кац.

Он добавил, что Хаменеи должен помнить, какой была судьба Саддама – правителя страны, граничащей с Ираном и избравшего агрессивный курс в отношении Израиля.

"Он должен помнить, какой была судьба диктатора в стране, граничащей с Ираном, который избрал этот путь против государства Израиль", — добавил Кац.

Комментарий Каца появился после сообщения американского чиновника, что Израиль имел возможность ликвидировать Хаменеи, но США отказались поддержать этот план.

Президент Дональд Трамп тогда выступил против такого радикального шага.

Стоит напомнить, Саддам Хусейн был президентом Ирака с 1979 по 2003 годы. В 1980 году он начал войну против Ирана, а в 1991 году — ракетные обстрелы израильских территорий во время войны в Персидском заливе. Израиль, под давлением США, не ответил на атаки.

После вторжения США в Ирак в 2003 году Саддама захватили, судили и казнили через повешение.

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