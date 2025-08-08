logo

На Ближнем Востоке вновь будет горячо: Израиль принял окончательное решение по Газе

Кабинет безопасности Израиля одобрил план Нетаньяху по полному контролю над городом Газа

8 августа 2025, 08:40
Автор:
Кравцев Сергей

Кабинет безопасности Израиля дал свое согласие на план Биньямина Нетаньяху по установлению полного военного контроля над городом Газа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Times of Israel".

В частности, Израиль предоставит гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий.

Большинство членов кабинета министров также поддержали перечень пяти принципов, которых Израиль потребует в обмен на прекращение войны с ХАМАС: разоружение ХАМАСа, возвращение всех оставшихся 50 заложников, 20 из которых, как считается, живы, демилитаризации Сектора Газа, контроля Израиля над безопасностью в Секторе Газа. Также Израиль будет продвигать вопрос о создании альтернативного гражданского правительства, которое не является ХАМАСом или Палестинской администрацией.

"Подавляющее большинство министров решило, что альтернативный план, представленный кабинету по вопросам безопасности, не обеспечил бы разгром ХАМАСа или возвращение заложников", — говорится в материале.

В заявлении не приводится подробная информация об упомянутом альтернативном плане, но, судя по всему, речь идет о предложении, представленном начальником Генерального штаба ВС Израиля Эялом Замиром, который выразил свое противодействие оккупации Сектора Газа, опасаясь, что это приведет к гуманитарной катастрофе и поставит под угрозу жизни заложников.

В то же время, пока нет ясности, почему в заявлении говорится только о завоевании города Газа, а не обо всем Секторе Газа, как ранее заявил Нетаньяху. Также непонятно, будут ли захвачены другие непокоренные территории за пределами города Газа в рамках утвержденного плана.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп не возражает против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации всего Сектора Газа.




Источник: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanyahu-set-to-push-for-major-expansion-of-gaza-offensive-reports-say/
