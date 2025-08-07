О мире на Ближнем Востоке вновь можно забыть: на какой шаг Нетаньяху может согласиться Трамп

Президент США Дональд Трамп не возражает против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации всего Сектора Газа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Axios".

Трамп и Нетаньяху. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что сегодня Кабинет безопасности Израиля одобрит крайне спорный план расширения военных действий.

По словам официальных лиц США и Израиля, Трамп решил не вмешиваться и позволить израильскому правительству принимать решения самостоятельно.

Один из источников сообщил, что Трамп был тронут опубликованным ХАМАС видео, на котором израильский заложник роет себе могилу.

"Это повлияло на президента, и он позволит израильтянам делать то, что им нужно", — заявил чиновник.

В то же время он добавил, что администрация Трампа не поддерживает аннексию Израилем частей Газы — еще одну возможность, которую обсуждают израильские официальные лица.

Аналитики прогнозируют, что новая операция по оккупации дополнительных районов центральной части Сектора Газа, включая город Газа, займет не менее нескольких месяцев и повлечет за собой перемещение около 1 млн мирных палестинцев.

Также ЦАХАЛ войдет в районы, где, по мнению Израиля, содержаться заложники. Однако в таком случае есть риск их жизнями.

Как пишет Axios, из-за опасений случайного убийства заложников, армия обороны Израиля не спешит атаковать районы Газы, на которых сосредоточен новый план. По словам официальных лиц Израиля, начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Эяль Замир заявил Нетаньяху, что такой шаг поставит под угрозу заложников и может привести к установлению израильского военного правления в Секторе Газа. При этом, это правление будет нести полную ответственность за 2 млн палестинцев.

