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На Ближнем Востоке вновь может вспыхнуть большая война: какие планы у Израиля

Израиль готовится расширить военную операцию в секторе Газа

сегодня, 13:44
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Кравцев Сергей

Кабинет безопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху проголосовал за усиление наступления на палестинскую боевую группировку ХАМАС в Газе с целью захвата всего анклава и удержания его территорий. Согласно сообщениям израильского общественного вещателя Kan, новый план постепенен и займет несколько месяцев, при этом силы будут сначала сосредотачиваться на одном участке пострадавшего анклава, пишет Reuters.

На Ближнем Востоке вновь может вспыхнуть большая война: какие планы у Израиля

Израиль готовится расширить военную операцию в секторе Газа. Фото: из открытых источников

Министр безопасности Зеэв Элкин рассказал, что такой график может оставить дверь открытой для переговоров о прекращении огня и освобождении заложников накануне визита президента США Дональда Трампа в регион на следующей неделе.

"До завершения визита президента Трампа на Ближний Восток еще есть окно возможностей, если ХАМАС поймет, что мы серьезно настроены", — сказал Элкин.

Он добавил, что вместо того, чтобы совершать рейды в отдельных районах и покидать их, как это делали военные до сих пор, израильские силы теперь будут удерживать захваченные ими территории до тех пор, пока ХАМАС не потерпит поражение или не согласится разоружиться и уйти из Газы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы. США не поддерживают этот шаг и призывают прилагать все усилия для успешного финала переговоров. Об этом сообщает "Reuters".

Израиль рассматривает возможность нанести ограниченный военный удар по ядерной инфраструктуре Ирана уже в ближайшие месяцы, даже без прямой поддержки США.

Несмотря на то, что президент Дональд Трамп во время встречи в Белом доме дал понять премьеру Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон сейчас хочет сосредоточить внимание на дипломатии, Израиль готовит несколько сценариев военных операций – от авиаударов до точечных действий спецназа.




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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-cabinet-approves-expansion-gaza-offensive-broadcaster-kan-reports-2025-05-05/
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