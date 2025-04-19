Уговоры США могут не сработать: к какому шагу готовится Израиль

Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы. США не поддерживают этот шаг и призывают прилагать все усилия для успешного финала переговоров. Об этом сообщает "Reuters".

Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Израиль рассматривает возможность нанести ограниченный военный удар по ядерной инфраструктуре Ирана уже в ближайшие месяцы, даже без прямой поддержки США.

Несмотря на то, что президент Дональд Трамп во время встречи в Белом доме дал понять премьеру Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон сейчас хочет сосредоточить внимание на дипломатии, Израиль готовит несколько сценариев военных операций – от авиаударов до точечных действий спецназа.

Ссылаясь на свои источники Reuters такие удары могли бы временно замедлить ядерную программу Ирана.

В субботу в Риме должен состояться второй раунд предварительных переговоров между американскими и иранскими переговорщиками по иранскому атомному досье.

В то же время в Израиле допускают, что нынешние переговоры могут не дать ожидаемого результата, то есть привести к реальному сворачиванию иранской программы, что является принципиальным условием для Нетаньяху.

В то же время в самом Иране уже отреагировали на возможную угрозу. Представитель сил безопасности заявил, что любой удар по иранским объектам вызовет "жесткий и решительный ответ".

Источники отмечают, что на фоне внутренней политической нестабильности Нетаньяху может быть заинтересован во внешнем конфликте как в способе мобилизации электората. Таким образом премьер может поднять свой политический рейтинг. Но есть и угроза. Ведь любая атака без согласования с США может ослабить поддержку Израиля на международной арене.

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