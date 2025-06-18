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На Западе дали прогноз: сколько времени понадобится Трампу, чтобы решить судьбу Ирана

Вашингтон считает, что Тегеран будет вынужден вернуться за стол переговоров и в конце концов согласиться на соглашение об отказе от обогащения урана

сегодня, 12:10
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Кравцев Сергей

Ближайшие 24-48 часов могут стать решающими для США в определении дальнейших действий в отношении Ирана. Вариантов не так много. Здесь, либо вопрос будет решен дипломатическим путем, либо же Вашингтон официально вступит в войну. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на официальных лиц США.

На Западе дали прогноз: сколько времени понадобится Трампу, чтобы решить судьбу Ирана

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что президент Дональд Трамп накануне усилил риторику против иранского режима, заявив, что США точно знают место пребывания аятоллы Али Хаменеи. Кроме того, он подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют "полный и абсолютный контроль над небом Ирана".

По словам нескольких чиновников, во вторник американские переговорщики оценивали позиции Ирана как слабые. Они считают, что Тегеран будет вынужден вернуться за стол переговоров и в конце концов согласиться на соглашение об отказе от обогащения урана.

Авторы публикации отмечают, если Тегеран даст согласие сесть за стол переговоров и откажется от обогащения урана, то, по словам официальных лиц США, уже на этой неделе может состояться встреча на высоком уровне с участием специального представителя Стива Уиткоффа и, вероятно, вице-президента Джей Ди Вэнса.

Также источники сообщили, что Трамп разозлен тем, что дестабилизированный Иран тянет с предоставлением администрации США немедленного ответа, и в то же время крайне не желает допустить развития сценария, при котором Тегерану удастся успешно реализовать военный блеф.

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Источник: https://abcnews.go.com/Politics/diplomatic-breakthrough-military-action-trumps-choice-iran-analysis/story?id=122947668
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