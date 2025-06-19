На Западе назвали самый большой страх Кремля от войны Израиля и Ирана

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Кравцев Сергей
Прицельные и весьма эффективные удары израильских военных по Ирану заставляют нервничать не только иранского лидера Али Хаменеи, но и его кремлевского партнера – Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".
Путин и Али Хаменеи. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, быстрый крах систем противовоздушной обороны Ирана – некоторые из которых были поставлены Россией – заставляет нервничать российских военных. Ведь этом не только говорит о неэффективности российского оружия, но также порождает сомнения у тех стран, которые ранее считали российское вооружение надежным и собирались его приобрести.
В материале говорится, что в ходе атак на Иран до сих пор ни один израильский самолет не был сбит, а поставленные Ирану Россией системы, в числе которых зенитные ракетные комплексы С-300 и радиолокационные системы Rezonans-NE, по-видимому, бессильны остановить израильские ВВС.
Это уже подтверждалось в Украине, когда британские ракеты Storm Shadow успешно били на сотни миль вглубь российской территории. Украинцы также летали на американских самолетах F-16 на спорной территории, которая прикрыта российской сетью ПВО.
Джеймс Блэк из исследовательского института Rand Europe, говорит, что на практике "недавние израильские атаки на Иран – и предыдущие удары в октябре 2024 года – выявили ограничения противовоздушной обороны Ирана перед лицом скоординированных авиаударов самолетов западного производства", включая самолеты F-35.
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