На Западе назвали самый большой страх Кремля от войны Израиля и Ирана

Прицельные и весьма эффективные удары израильских военных по Ирану заставляют нервничать не только иранского лидера Али Хаменеи, но и его кремлевского партнера – Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Путин и Али Хаменеи. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, быстрый крах систем противовоздушной обороны Ирана – некоторые из которых были поставлены Россией – заставляет нервничать российских военных. Ведь этом не только говорит о неэффективности российского оружия, но также порождает сомнения у тех стран, которые ранее считали российское вооружение надежным и собирались его приобрести.

В материале говорится, что в ходе атак на Иран до сих пор ни один израильский самолет не был сбит, а поставленные Ирану Россией системы, в числе которых зенитные ракетные комплексы С-300 и радиолокационные системы Rezonans-NE, по-видимому, бессильны остановить израильские ВВС.

"Для военных аналитиков это еще один признак того, что российские системы ПВО, которых давно опасался альянс НАТО, могут быть не такими грозными, как казалось", — отмечается в статье.

Это уже подтверждалось в Украине, когда британские ракеты Storm Shadow успешно били на сотни миль вглубь российской территории. Украинцы также летали на американских самолетах F-16 на спорной территории, которая прикрыта российской сетью ПВО.

Джеймс Блэк из исследовательского института Rand Europe, говорит, что на практике "недавние израильские атаки на Иран – и предыдущие удары в октябре 2024 года – выявили ограничения противовоздушной обороны Ирана перед лицом скоординированных авиаударов самолетов западного производства", включая самолеты F-35.

"Это добавит неловких вопросов, которые украинские удары по России уже подняли относительно истинной мощи собственной интегрированной системы противовоздушной обороны России", — говорит Блэк.

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