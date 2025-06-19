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Уговоры не сработают: названо сроки, когда США вступят в войну против Ирана

США готовятся вступить в войну с Ираном

сегодня, 07:11
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Кравцев Сергей

Высокопоставленные представители США готовятся к возможному нанесению удару Вашингтона по Ирану уже в ближайшие дни. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Уговоры не сработают: названо сроки, когда США вступят в войну против Ирана

Война на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники издание отмечает, что ситуация все еще развивается и может измениться. Некоторые из собеседников СМИ указали на то, что все может решиться на ближайших выходных.

Еще один источник рассказал, что руководители нескольких федеральных агентств также начали готовиться к атаке.

В Bloomberg добавили, что подготовка чиновников является признаком того, Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном.

Также издание отмечает, что ожидание нескольких дней перед ударом, дает иранским лидерам возможность показать президенту США Дональду Трампу, что они готовы отказаться от некоторых возможностей по обогащению урана, чтобы сдержать атаку Америки.

Читайте также на портале "Комментарии" — Иран предупредил Соединенные Штаты о "решительном" ответе в случае их прямого вмешательства в военную кампанию Израиля. Об этом сообщает "The Times of Israel".

Посол Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что Вашингтон уже является соучастником действий Израиля, поскольку оказывает техническую помощь, в частности помогает перехватывать ракеты.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заслушал доклады командования и согласился с военным планом удара по Ирану. Вместе с тем пока что лидер американцев воздерживается от окончательного приказа, надеясь на то, что Тегеран все-таки откажется от своей ядерной программы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-19/us-officials-prepare-for-strike-on-iran-in-the-coming-days?srnd=homepage-europe
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