Украинские технологии оказывают помощь союзникам на Ближнем Востоке, где опыт, полученный после начала российского вторжения, сейчас спасает жизнь. Эту важную роль украинских наработок признал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая 9 апреля в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

По словам Рютте, военные проекты в Украине продолжают быстро развиваться, и это имеет большое значение для партнерских стран, в том числе тех, которые стоят на передовой. Он подчеркнул, что ныне союзники на востоке НАТО и партнеры в Персидском заливе используют украинские технологии для защиты от российских и иранских дронов.

"Это те технологии, которых еще не было даже год назад", – отметил генеральный секретарь НАТО.

Рютте также отметил быстроту реакции союзников в деле наращивания вооруженных сил и военного финансирования. Однако он акцентировал внимание на том, что для обеспечения эффективной обороны им нужно еще больше средств и возможностей, в частности в сфере перехвата беспилотников.

"Нужна более масштабируемая, адаптивная технология для борьбы с дронами", – заявил Рютте, добавив, что уроки Украины на поле боя оказываются чрезвычайно важными для обеспечения безопасности за пределами ее границ.

Он также отметил необходимость улучшения средств защиты от современных ракет, с которыми сталкиваются как Киев, так и Тель-Авив. Это подчеркивает, что не только украинская армия, но и другие находящиеся под угрозой агрессии страны могут значительно улучшить свою оборону, применяя уже испытанные технологии, разработанные в Украине.

Портал "Комментарии" уже писал, что в течение длительного времени российская сторона заявляла о наличии уникальных технологий для противодействия ракетам и дронам. Однако за последний год ситуация изменилась: украинский военно-промышленный комплекс совершил значительный прорыв, что существенно усложнило жизнь российским системам обороны. Теперь Россия столкнулась с новыми проблемами, к которым она не была готова, заявил журналист Александр Демченко.