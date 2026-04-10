Клименко Елена
Украинские технологии оказывают помощь союзникам на Ближнем Востоке, где опыт, полученный после начала российского вторжения, сейчас спасает жизнь. Эту важную роль украинских наработок признал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая 9 апреля в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.
По словам Рютте, военные проекты в Украине продолжают быстро развиваться, и это имеет большое значение для партнерских стран, в том числе тех, которые стоят на передовой. Он подчеркнул, что ныне союзники на востоке НАТО и партнеры в Персидском заливе используют украинские технологии для защиты от российских и иранских дронов.
"Это те технологии, которых еще не было даже год назад", – отметил генеральный секретарь НАТО.
Рютте также отметил быстроту реакции союзников в деле наращивания вооруженных сил и военного финансирования. Однако он акцентировал внимание на том, что для обеспечения эффективной обороны им нужно еще больше средств и возможностей, в частности в сфере перехвата беспилотников.
"Нужна более масштабируемая, адаптивная технология для борьбы с дронами", – заявил Рютте, добавив, что уроки Украины на поле боя оказываются чрезвычайно важными для обеспечения безопасности за пределами ее границ.
Он также отметил необходимость улучшения средств защиты от современных ракет, с которыми сталкиваются как Киев, так и Тель-Авив. Это подчеркивает, что не только украинская армия, но и другие находящиеся под угрозой агрессии страны могут значительно улучшить свою оборону, применяя уже испытанные технологии, разработанные в Украине.
Портал "Комментарии" уже писал, что в течение длительного времени российская сторона заявляла о наличии уникальных технологий для противодействия ракетам и дронам. Однако за последний год ситуация изменилась: украинский военно-промышленный комплекс совершил значительный прорыв, что существенно усложнило жизнь российским системам обороны. Теперь Россия столкнулась с новыми проблемами, к которым она не была готова, заявил журналист Александр Демченко.