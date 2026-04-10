Українські технології надають допомогу союзникам на Близькому Сході, де досвід, набутий після початку російського вторгнення, зараз рятує життя. Цю важливу роль українських напрацювань визнав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи 9 квітня в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

За словами Рютте, військові проекти в Україні продовжують швидко розвиватися, і це має велике значення для партнерських країн, зокрема тих, які стоять на передовій. Він підкреслив, що нині союзники на сході НАТО та партнери в Перській затоці використовують українські технології для захисту від російських та іранських дронів.

"Це ті технології, яких ще не було навіть рік тому", – зазначив генеральний секретар НАТО.

Рютте також відзначив швидкість реакції союзників у справі нарощування збройних сил та військового фінансування. Проте він акцентував на тому, що для забезпечення ефективної оборони їм потрібно ще більше засобів і можливостей, зокрема в сфері перехоплення безпілотників.

"Потрібна більш масштабована, адаптивна технологія для боротьби з дронами", – заявив Рютте, додавши, що уроки України на полі бою виявляються надзвичайно важливими для забезпечення безпеки за межами її кордонів.

Він також наголосив на необхідності покращення засобів захисту від сучасних ракет, з якими стикаються як Київ, так і Тель-Авів. Це підкреслює, що не тільки українська армія, а й інші країни, що перебувають під загрозою агресії, можуть значно покращити свою оборону, застосовуючи вже випробувані технології, розроблені в Україні.

Портал "Коментарі" вже писав, що протягом тривалого часу російська сторона заявляла про наявність унікальних технологій для протидії ракетам та дронам. Однак за останній рік ситуація змінилася: український військово-промисловий комплекс зробив значний прорив, що суттєво ускладнило життя російським системам оборони. Тепер Росія зіткнулася з новими проблемами, до яких вона не була готова, заявив журналіст Олександр Демченко.