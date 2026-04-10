Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Українські технології надають допомогу союзникам на Близькому Сході, де досвід, набутий після початку російського вторгнення, зараз рятує життя. Цю важливу роль українських напрацювань визнав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи 9 квітня в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.
Фото: з відкритих джерел
За словами Рютте, військові проекти в Україні продовжують швидко розвиватися, і це має велике значення для партнерських країн, зокрема тих, які стоять на передовій. Він підкреслив, що нині союзники на сході НАТО та партнери в Перській затоці використовують українські технології для захисту від російських та іранських дронів.
"Це ті технології, яких ще не було навіть рік тому", – зазначив генеральний секретар НАТО.
Рютте також відзначив швидкість реакції союзників у справі нарощування збройних сил та військового фінансування. Проте він акцентував на тому, що для забезпечення ефективної оборони їм потрібно ще більше засобів і можливостей, зокрема в сфері перехоплення безпілотників.
"Потрібна більш масштабована, адаптивна технологія для боротьби з дронами", – заявив Рютте, додавши, що уроки України на полі бою виявляються надзвичайно важливими для забезпечення безпеки за межами її кордонів.
Він також наголосив на необхідності покращення засобів захисту від сучасних ракет, з якими стикаються як Київ, так і Тель-Авів. Це підкреслює, що не тільки українська армія, а й інші країни, що перебувають під загрозою агресії, можуть значно покращити свою оборону, застосовуючи вже випробувані технології, розроблені в Україні.
Портал "Коментарі" вже писав, що протягом тривалого часу російська сторона заявляла про наявність унікальних технологій для протидії ракетам та дронам. Однак за останній рік ситуація змінилася: український військово-промисловий комплекс зробив значний прорив, що суттєво ускладнило життя російським системам оборони. Тепер Росія зіткнулася з новими проблемами, до яких вона не була готова, заявив журналіст Олександр Демченко.