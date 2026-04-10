logo_ukra

BTC/USD

71494

ETH/USD

2179.34

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід На Заході визнали повну залежність від України для порятунку світу: озвучено гучну заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході визнали повну залежність від України для порятунку світу: озвучено гучну заяву

Уроки, засвоєні українцями після початку російського вторгнення, сьогодні рятують життя за кордоном

10 квітня 2026, 09:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Українські технології надають допомогу союзникам на Близькому Сході, де досвід, набутий після початку російського вторгнення, зараз рятує життя. Цю важливу роль українських напрацювань визнав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи 9 квітня в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

На Заході визнали повну залежність від України для порятунку світу: озвучено гучну заяву

Фото: з відкритих джерел

За словами Рютте, військові проекти в Україні продовжують швидко розвиватися, і це має велике значення для партнерських країн, зокрема тих, які стоять на передовій. Він підкреслив, що нині союзники на сході НАТО та партнери в Перській затоці використовують українські технології для захисту від російських та іранських дронів.

"Це ті технології, яких ще не було навіть рік тому", – зазначив генеральний секретар НАТО. 

Рютте також відзначив швидкість реакції союзників у справі нарощування збройних сил та військового фінансування. Проте він акцентував на тому, що для забезпечення ефективної оборони їм потрібно ще більше засобів і можливостей, зокрема в сфері перехоплення безпілотників.

"Потрібна більш масштабована, адаптивна технологія для боротьби з дронами", – заявив Рютте, додавши, що уроки України на полі бою виявляються надзвичайно важливими для забезпечення безпеки за межами її кордонів.

Він також наголосив на необхідності покращення засобів захисту від сучасних ракет, з якими стикаються як Київ, так і Тель-Авів. Це підкреслює, що не тільки українська армія, а й інші країни, що перебувають під загрозою агресії, можуть значно покращити свою оборону, застосовуючи вже випробувані технології, розроблені в Україні.

Портал "Коментарі" вже писав, що протягом тривалого часу російська сторона заявляла про наявність унікальних технологій для протидії ракетам та дронам. Однак за останній рік ситуація змінилася: український військово-промисловий комплекс зробив значний прорив, що суттєво ускладнило життя російським системам оборони. Тепер Росія зіткнулася з новими проблемами, до яких вона не була готова, заявив журналіст Олександр Демченко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини