Началась ли Третья мировая война: какую угрозу для Израиля несет Иран

Третья мировая война не началась после того, как Иран обстрелял территорию Израиля.

Атака Ирана на Израиль (фото из открытых источников)

Эта атака является более демонстрацией сил, чем началом большого противостояния, высказался военный аналитик Павел Нарожный в эфире Radio NV. Эксперт сделал предупреждение, что власти Ирана Израиль не перестанут обстреливать, и этой стране нужно "готовиться к масштабным атакам". "...Иран использует часть арсенала, или накопит новые ракеты и снова ударит по Израилю", — продолжил аналитик.

Как утверждает Нарожный, в Иране показали свою силу и прощупывают возможности израильтян. "Вот что мы можем сделать! Мы не боимся Израиля, мы не боимся США. И мы готовы к таким ударам", — такова позиция Ирана, — сказал эксперт. "...сказать, что это выльется в широкомасштабный конфликт, в войну на земле, в воздухе или на море, я не могу", — подытожил Нарожный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, будут ли США участвовать в наступательных операциях против Ирана . Американский президент Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступлении на Иран.

СМИ пишет, что Джо Байден во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося после атаки Ирана против Израиля, сказал это. Источник журналистов сообщил, что Байден в разговоре с Нетаньяху оценил результат атаки как победу Израиля, а действия Ирана — как "в основном неудачные".

Известно, что из-за угрозы нападения со стороны Ирана, Иордания и Ирак экстренно закрыли свое воздушное пространство. Известно, что минимум два рейса авиакомпании Fly Dubai были вынуждены вернуться в Объединенные Арабские Эмираты.







