logo

BTC/USD

64357.41

ETH/USD

3086.47

LTC/USD

78.07

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Началась ли Третья мировая война: какую угрозу для Израиля несет Иран
commentss НОВОСТИ Все новости

Началась ли Третья мировая война: какую угрозу для Израиля несет Иран

Иран прощупал возможности израильской стороны, считает аналитик

сегодня, 22:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Третья мировая война не началась после того, как Иран обстрелял территорию Израиля.

Началась ли Третья мировая война: какую угрозу для Израиля несет Иран

Атака Ирана на Израиль (фото из открытых источников)

Эта атака является более демонстрацией сил, чем началом большого противостояния, высказался военный аналитик Павел Нарожный в эфире Radio NV. Эксперт сделал предупреждение, что власти Ирана Израиль не перестанут обстреливать, и этой стране нужно "готовиться к масштабным атакам". "...Иран использует часть арсенала, или накопит новые ракеты и снова ударит по Израилю", — продолжил аналитик.

Как утверждает Нарожный, в Иране показали свою силу и прощупывают возможности израильтян. "Вот что мы можем сделать! Мы не боимся Израиля, мы не боимся США. И мы готовы к таким ударам", — такова позиция Ирана, — сказал эксперт. "...сказать, что это выльется в широкомасштабный конфликт, в войну на земле, в воздухе или на море, я не могу", — подытожил Нарожный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, будут ли США участвовать в наступательных операциях против Ирана . Американский президент Джо Байден заявил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступлении на Иран.

СМИ пишет, что Джо Байден во время телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося после атаки Ирана против Израиля, сказал это. Источник журналистов сообщил, что Байден в разговоре с Нетаньяху оценил результат атаки как победу Израиля, а действия Ирана — как "в основном неудачные".

Известно, что из-за угрозы нападения со стороны Ирана, Иордания и Ирак экстренно закрыли свое воздушное пространство. Известно, что минимум два рейса авиакомпании Fly Dubai были вынуждены вернуться в Объединенные Арабские Эмираты.



 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости